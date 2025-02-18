Ревизия решений МСЭК: сотни чиновников в Украине лишили инвалидности

В Украине 281 чиновника лишили статуса лица с инвалидностью – проверки показали, что решения медико-социальных комиссий (МСЭК) были необоснованными. При этом только в Государственной таможенной службе выявили 73 должностных лица с "липовой" инвалидностью.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "73 из них (лишений инвалидности. – Ред.) касаются должностных лиц Государственной таможенной службы, 67 – Государственной налоговой службы, 50 – работников органов прокуратуры", – отметил глава Минздрава.

По его словам, по состоянию на 18 февраля проработано 1359 дел о проверке инвалидностей. По 232 делам приняты новые решения (160 должностным лицам изменена группа инвалидности и еще 72 изменены срок действия решения). А 466 чиновников вызваны на осмотр.

"Это промежуточные результаты. Проверки продолжаются. Будем информировать о результатах. Пересмотр дел должностных лиц осуществляют эксперты ГУ НИИ медико-социальных проблем инвалидности", – сообщил Ляшко.

Он добавил, что целом в специальном перечне зарегистрировано 2636 дел. "Реестр" постоянно дополняется новыми записями – на основании информации от правоохранителей.

Напомним, после ряда громких задержаний и подозрений в коррупции в МСЭК эти комиссии решили ликвидировать. Соответствующее решение осенью 2024 года приняли 259 депутатов Верховной Рады (законопроект № 11225 во втором чтении).

Как сообщал OBOZ.UA, вместо МСЭК в Украине работают более 1500 экспертных команд, к которым привлечено почти 6000 врачей. Если пациент не согласен с их решением, он имеет возможность его обжаловать.

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