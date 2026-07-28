Совсем не драматизируют: что означает, когда собаки громко вздыхают

Если ваша собака регулярно драматично вздыхает после того, как вы сказали ей подождать, или просто фыркает, лежа на диване, вы можете подумать, что она злится или проявляет характер.

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Но, по словам одного специалиста по поведению собак из TikTok, их громкое дыхание на самом деле может быть попыткой вашего питомца сказать вам что-то важное.

"Как клинический специалист по поведению собак, я отношусь к этому серьезно, потому что на самом деле ваша собака таким образом передает эмоциональное напряжение, а большинство владельцев этого совершенно не замечают", – пояснил он.

Он отметил, что вздохи и фырканье известны как "поведение вытеснения" – физические способы, с помощью которых собаки снимают накопившееся эмоциональное напряжение.

По его словам, они часто являются признаком того, что собака не демонстрирует эмоций или скуки, а переживает разочарование, легкую тревогу или пытается успокоиться после возбуждения.

"Суровая реальность заключается в том, что если ваша собака постоянно пыхтит и вздыхает в течение дня, это означает, что она испытывает определенный уровень эмоционального напряжения, с которым ее текущий распорядок дня не справляется должным образом", – сказал он.

Чтобы уменьшить это эмоциональное давление, эксперт рекомендует обеспечивать собакам больше физических упражнений, значимую умственную стимуляцию и много возможностей для полноценного отдыха.

Он отмечает, что понимание этих едва заметных признаков поведения может помочь владельцам построить более прочную связь со своим питомцем, одновременно улучшая его общее самочувствие.

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