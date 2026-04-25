Топ-3 цветов, которые чрезвычайно токсичны для собак: они могут даже умереть

Всех владельцев собак призывают быть бдительными во время выгула своих домашних животных или посадки цветов в саду этой весной, поскольку три распространенных растения могут быть опасными.

Эксперты поделились тремя видами цветов, к которым не стоит подпускать собак, поскольку они могут вызвать рвоту, диарею и затрудненное дыхание, пишет Express.

Каждый из трех цветов, о которых идет речь в видео, чаще всего встречается весной, поэтому крайне важно, чтобы владельцы собак оставались бдительными в это время года и не позволяли им блуждать в местах, где они могут попасть в беду.

Тюльпаны

Первый цветок, от которого собакам следует держаться подальше, это тюльпаны. Этот чрезвычайно популярный весенний цветок может быть вредным для собак, поскольку содержит токсичное соединение, известное как аллергенные лактоны, которые могут вызвать отравление при проглатывании.

Не только цветы токсичны для собак. Собаки могут отравиться, съев луковицы тюльпанов, и даже облизывание почвы может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше держать их подальше от тюльпанов вообще.

Лютик

Лютик также ядовит для собак и может вызвать многие из тех же симптомов, что и тюльпаны. Все виды лютиков содержат токсин под названием протоанемонин, который может вызвать сильное раздражение, волдыри во рту и желудочно-кишечном тракте, слюнотечение, рвоту и диарею.

Цветок неприятен на вкус собакам, и поскольку он причиняет боль, большинство не съедят его достаточно, чтобы это могло привести к летальному исходу. Однако, если вы знаете, что собака проглотила лютик, вам следует отвести собаку к ветеринару, поскольку даже небольшое количество может быть опасным.

Колокольчики

Все части растения колокольчика ядовиты для собак, включая луковицу, стебель, листья и цветы. Они содержат токсичные гликозиды, которые могут вызвать сильные желудочно-кишечные расстройства, приводящие к рвоте, диарее, слюнотечению и опасному снижению частоты сердечных сокращений.

