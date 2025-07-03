Современный кинологический центр на Киевщине: забота о безопасности, а не "роскошь за бюджетные средства"
В информационном пространстве снова появились попытки дискредитировать положительные изменения. На этот раз объектом манипуляций стало строительство нового кинологического центра неподалеку от Бучи. В ряде публикаций звучат обвинения в "роскоши за счет бюджета", якобы "саунах и мраморных стенах" для полицейских. Однако за сухими лозунгами – ни фактических доказательств, ни полного понимания сути проекта.
Издание "Киевщина 24/7" в своем материале рассказало, что там на самом деле строится и за чьи средства.
О финансировании: ни одной гривни из госбюджета
Прежде всего важно подчеркнуть: кинологический центр на Киевщине полностью финансируется американским фондом Howard G. Buffett Foundation, который является надежным партнером Украины в вопросах безопасности, гуманитарных инициатив и укрепления институтов. Этот фонд поддерживал украинские подразделения еще с 2014 года и с началом полномасштабного вторжения существенно расширил свою помощь
Расходы на строительство, оснащение, инфраструктуру – никоим образом не связаны с государственными средствами или средствами налогоплательщиков. Поэтому обвинения в "растрате бюджета" не имеют никаких оснований.
Что именно строится: функциональность, безопасность и человечность
Проект создан для улучшения условий службы, тренировок и содержания служебных собак, которые играют критически важную роль в безопасности государства.
Жилищно-административный корпус:
– комнаты отдыха для кинологов, которые могут работать по 24-36 часов на выездах;
– душевые, санитарные зоны, небольшой спортзал для поддержания физического состояния;
– инклюзивный доступ – все помещения оборудованы пандусами, лифтами, удобными проходами для лиц с протезами.
Кинологическая инфраструктура:
– 80 просторных вольеров (часть – с подогревом и отдельными условиями для животных после лечения);
– отдельные карантинные зоны для безопасного содержания животных в случае необходимости;
– площадки для дрессировки, зона выгула;
– современный ветеринарный блок с оборудованием для ежедневного ухода и экстренной помощи;
– гараж для служебного транспорта и эвакуационных фургонов.
Канистерапия и работа с детьми и военными:
– Особое внимание уделено возможности проведения терапевтических сессий с участием служебных собак для военнослужащих с ПТСР, детей, лиц, переживших травму.
Это – не "роскошь", а доказательство современного подхода к реабилитации.
Об экологии и "озере": еще один миф
В публикациях также фигурируют обвинения в "сливе нечистот в водоем".
Этот фейк легко опровергается фактами:
– Территория вокруг озера очищается от мусора и кустарников – ранее она была захламлена.
– Обустраивается безопасный и удобный спуск к воде, с учетом потребностей лиц с ограниченной мобильностью.
– Инфраструктура построена с учетом экологических норм и рекомендаций.
Это не об "элитном пляже", а о безопасной среде для кинологов и терапевтической практике с животными, в том числе для восстановления после боевых действий.
Почему это важно не только для полиции
Служебные собаки работают ежедневно – ищут пропавших, обнаруживают взрывчатые вещества и наркотики, помогают в патрулировании, привлекаются к расследованию тяжких преступлений.
Только за прошлый год кинологи Киевщины провели более 1400 выездов, большинство из которых – в сложных условиях. И часто именно четвероногие помощники помогали спасти жизнь или избежать катастрофы.
Инвестиции в новый центр – это поддержка не только полиции, но и ветеранов, семей погибших, детей, волонтерских программ.
История с кинологическим центром – еще один пример того, как хорошие инициативы пытаются дискредитировать через домыслы. Но за яркими заголовками – нет фактов. Зато есть:
- международная поддержка,
- социально важный проект,
- инклюзивная инфраструктура,
- уважение к служебным собакам и тем, кто рядом с ними рискует каждый день.