В информационном пространстве снова появились попытки дискредитировать положительные изменения. На этот раз объектом манипуляций стало строительство нового кинологического центра неподалеку от Бучи. В ряде публикаций звучат обвинения в "роскоши за счет бюджета", якобы "саунах и мраморных стенах" для полицейских. Однако за сухими лозунгами – ни фактических доказательств, ни полного понимания сути проекта.

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Издание "Киевщина 24/7" в своем материале рассказало, что там на самом деле строится и за чьи средства.

О финансировании: ни одной гривни из госбюджета

Прежде всего важно подчеркнуть: кинологический центр на Киевщине полностью финансируется американским фондом Howard G. Buffett Foundation, который является надежным партнером Украины в вопросах безопасности, гуманитарных инициатив и укрепления институтов. Этот фонд поддерживал украинские подразделения еще с 2014 года и с началом полномасштабного вторжения существенно расширил свою помощь

Расходы на строительство, оснащение, инфраструктуру – никоим образом не связаны с государственными средствами или средствами налогоплательщиков. Поэтому обвинения в "растрате бюджета" не имеют никаких оснований.

Что именно строится: функциональность, безопасность и человечность

Проект создан для улучшения условий службы, тренировок и содержания служебных собак, которые играют критически важную роль в безопасности государства.

Жилищно-административный корпус:

– комнаты отдыха для кинологов, которые могут работать по 24-36 часов на выездах;

– душевые, санитарные зоны, небольшой спортзал для поддержания физического состояния;

– инклюзивный доступ – все помещения оборудованы пандусами, лифтами, удобными проходами для лиц с протезами.

Кинологическая инфраструктура:

– 80 просторных вольеров (часть – с подогревом и отдельными условиями для животных после лечения);

– отдельные карантинные зоны для безопасного содержания животных в случае необходимости;

– площадки для дрессировки, зона выгула;

– современный ветеринарный блок с оборудованием для ежедневного ухода и экстренной помощи;

– гараж для служебного транспорта и эвакуационных фургонов.

Канистерапия и работа с детьми и военными:

– Особое внимание уделено возможности проведения терапевтических сессий с участием служебных собак для военнослужащих с ПТСР, детей, лиц, переживших травму.

Это – не "роскошь", а доказательство современного подхода к реабилитации.

Об экологии и "озере": еще один миф

В публикациях также фигурируют обвинения в "сливе нечистот в водоем".

Этот фейк легко опровергается фактами:

– Территория вокруг озера очищается от мусора и кустарников – ранее она была захламлена.

– Обустраивается безопасный и удобный спуск к воде, с учетом потребностей лиц с ограниченной мобильностью.

– Инфраструктура построена с учетом экологических норм и рекомендаций.

Это не об "элитном пляже", а о безопасной среде для кинологов и терапевтической практике с животными, в том числе для восстановления после боевых действий.

Почему это важно не только для полиции

Служебные собаки работают ежедневно – ищут пропавших, обнаруживают взрывчатые вещества и наркотики, помогают в патрулировании, привлекаются к расследованию тяжких преступлений.

Только за прошлый год кинологи Киевщины провели более 1400 выездов, большинство из которых – в сложных условиях. И часто именно четвероногие помощники помогали спасти жизнь или избежать катастрофы.

Инвестиции в новый центр – это поддержка не только полиции, но и ветеранов, семей погибших, детей, волонтерских программ.

История с кинологическим центром – еще один пример того, как хорошие инициативы пытаются дискредитировать через домыслы. Но за яркими заголовками – нет фактов. Зато есть: