Соцсети сейчас имеют большее влияние на подростков, чем учителя – опрос

Родители обеспокоены влиянием социальных сетей на поведение своих детей – и считают, что они имеют большее влияние, чем школа.

Опрос 1000 родителей детей в возрасте от 12 до 16 лет в Британии показал, что 28 процентов из них "негативно относятся" к "ценностям", с которыми сталкиваются их дети в интернете, пишет Express.

Значительная часть опрошенных (63%) считает, что их подростки попадают под давление, сравнивая себя с другими в интернете, то ли с точки зрения уровня физической подготовки, то ли с точки зрения самооценки. Целых 27% считают, что социальные сети имели наибольшее влияние на поведение их ребенка, превосходя влияние учителей и класса.

Исследование было заказано The FA Baller ID, новой инициативой программы "The Greater Game", целью которой является борьба с негативным влиянием социальных сетей, давлением на идентичность и проблемами со здоровьем среди молодежи.

Инициатива, поддержанная футболистами сборной Англии, включая Букайо Саку, Джорджию Стенвей и Дуга Пратта, использует футбол для противодействия этому влиянию и вдохновляет на позитивные изменения в поведении через свою интерактивную платформу.

Исследование показало, что 91 процент родителей считают, что чувство принадлежности является решающим для эмоционального благополучия их ребенка.

Дети, принявшие участие в опросе, признались, что самое сильное чувство принадлежности они испытывают, когда есть близкие друзья и занимаются спортом в составе команды. В то же время родители считают, что их дети сильнее всего испытывают это чувство принадлежности дома.

