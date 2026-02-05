Социологи исследовали партийные рейтинги – лидируют политсилы Залужного, Зеленского и Порошенко

Исследовательская компания "Active Group" обнародовала результаты очередного опроса, в котором исследовала влияние последних кадровых решений на электоральные симпатии украинцев.

В частности, на выборах в Верховную Раду те респонденты, которые определились, поддерживают политические силы Валерия Залужного, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Четвертое место у гипотетического политического проекта Кирилла Буданова.

За партию В.Залужного в феврале 2026 года готовы проголосовать 17,2% среди тех, кто определился. За партию В.Зеленского - 15,4%. За "Европейскую Солидарность" - 14,8%. Партию К.Буданова готовы поддержать 14,7%, партию Азов 8,9%. Шансы преодолеть 5-процентный барьер также имеет партия "Разумная политика" (5,6%) и "Батькивщина" (5,2%).

Исследователи отмечают, что электоральные настроения относительно возможных выборов в Верховную Раду подтверждают отсутствие четкого парламентского фаворита и сохранение фрагментированного политического поля.

В совокупности результаты исследования показывают, что кадровые решения начала 2026 года не стали для украинцев точкой резкого перелома. Они не вызвали ни прорыва в доверии, ни четкого электорального переформатирования, но одновременно вписались в более широкий процесс постепенного пересмотра политических ориентаций. Рост неопределенного и протестного сегмента, отсутствие фигур с безоговорочной легитимностью и фрагментация партийного поля формируют предвыборный контекст, в котором ключевым запросом остается не громкость кадровых решений, а их способность дать ощутимый и понятный результат.

Методология исследования: исследование осуществлено исследовательской компанией "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Метод – самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки – 2000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины. Период сбора данных: 31 января – 1 февраля 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.