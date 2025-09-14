УкраїнськаУКР
Соте из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь": самый простой рецепт вкусной закуски

Соте из баклажанов на зиму 'Пальчики оближешь': самый простой рецепт вкусной закуски

Из баклажанов на зиму можно готовить вкусные салаты, а также икру, закуски с разными соусами, луком, чесноком, специями. Для того, чтобы баклажан не горчил, его нужно посолить и оставить на 20 минут. 

Что приготовить из баклажанов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного соте на зиму, из баклажанов, томатов, моркови и перца. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны 1,5к г
  • Томаты 1,2 кг
  • Перец 1 кг
  • Морковь 800 г
  • Соль 1 ст.л с горкой
  • Сахар 3 ст.л (от сладости томатов, можно больше или меньше)
  • Растительное масло 10 мл
  • Уксус 9% 50мл, но можно и без

Способ приготовления: 

1. Баклажаны порезать брусочками. Если нужно избавиться от горечи, то посолить, оставить на 30 минут, промыть.

Соте из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь": самый простой рецепт вкусной закуски

2. Томаты порезать крупно. Морковь на крупной терке. Перец порезать удобными кусочками, но не мелко. Любители салатов поострее могут добавить вместе со сладким перцем еще и острый перец, на свой вкус.

Соте из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь": самый простой рецепт вкусной закуски

3. На дно кастрюли наливаем масло, выкладываем томаты, подсаливаем, потом добавляем, смешанные вместе, оставшиеся овощи. Огонь вначале не сильный. Нужно чтобы томаты дали сок и ничего не пригорело. Когда появится сок от овощей, добавить оставшуюся соль, сахар и варить после закипания 40 минут, периодически помешивая. Если делаете с уксусом, то добавить за 5 минут до конца приготовления. Вообще он и без уксуса хранится даже в кладовке.

Соте из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь": самый простой рецепт вкусной закуски

