Соте из баклажанов на зиму 'Пальчики оближешь': самый простой рецепт вкусной закуски

Из баклажанов на зиму можно готовить вкусные салаты, а также икру, закуски с разными соусами, луком, чесноком, специями. Для того, чтобы баклажан не горчил, его нужно посолить и оставить на 20 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного соте на зиму, из баклажанов, томатов, моркови и перца.

Ингредиенты:

Баклажаны 1,5к г

Томаты 1,2 кг

Перец 1 кг

Морковь 800 г

Соль 1 ст.л с горкой

Сахар 3 ст.л (от сладости томатов, можно больше или меньше)

Растительное масло 10 мл

Уксус 9% 50мл, но можно и без

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать брусочками. Если нужно избавиться от горечи, то посолить, оставить на 30 минут, промыть.

2. Томаты порезать крупно. Морковь на крупной терке. Перец порезать удобными кусочками, но не мелко. Любители салатов поострее могут добавить вместе со сладким перцем еще и острый перец, на свой вкус.

3. На дно кастрюли наливаем масло, выкладываем томаты, подсаливаем, потом добавляем, смешанные вместе, оставшиеся овощи. Огонь вначале не сильный. Нужно чтобы томаты дали сок и ничего не пригорело. Когда появится сок от овощей, добавить оставшуюся соль, сахар и варить после закипания 40 минут, периодически помешивая. Если делаете с уксусом, то добавить за 5 минут до конца приготовления. Вообще он и без уксуса хранится даже в кладовке.

