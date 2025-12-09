Состарит вас на 10 лет: какой ошибки в окрашивании волос стоит избегать

Когда вы замечаете, что ваши волосы редеют, возникает соблазн попытаться спрятаться за темными цветами или высоким контрастом. Даже если вы думаете, что скрываетесь, вы можете усугубить проблему в 10 раз.

Эксперт по выпадению волос Мелик Ягмур рассказал, что более темные цвета сделают части волос визуально шире, а кожу головы более заметной. Люди часто выбирают эти темные оттенки в надежде создать иллюзию глубины своих волос, но на самом деле это может иметь противоположный эффект, пишет Express.

Сильный контраст между волосами и кожей головы может сделать мелкие участки еще более редкими, особенно вокруг пробора, состарив вас на десятилетия. Выбор чуть более светлых или теплых тонов смягчает этот контраст и создает иллюзию более густых, здоровых волос.

Многотональный цвет, приглушенные и нежные оттенки могут иметь огромное значение, не меняя кардинально ваш общий вид.

Если у вас редкие волосы, одно из лучших решений, которое вы можете сделать, это попросить парикмахера осветлить ваш натуральный цвет волос на пол- или один оттенок. Это поможет смягчить резкие морщины на коже головы.

Теплые, смешанные тона будут отражать свет, создавая впечатление более густых волос. В общем Мелик сказала, что лучше использовать многомерный цвет, а не однотонный.

Следует избегать густых, непрозрачных красок, поскольку они могут сделать ваши волосы плоскими и скользкими.

Вместо того, чтобы выбирать один оттенок, попросите парикмахера стратегически разместить мелирование вокруг вашего лица. Это поможет привлечь внимание к вашему лицу и отвлечь внимание от редких участков волос в верхней части головы.

