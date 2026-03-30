Сочный шашлык из ошейка на луковой подушке: делимся лучшим рецептом

Шашлык – блюдо, которое любят все. Готовить его можно из любого мяса, а для того, чтобы шашлык был сочным, кулинары советуют его перед хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из свиного ошейка.

Ингредиенты:

мясо (свиной ошеек) 1,5 кг

специи для шашлыка 2 ст.л. без горки

соль 1 ч.л.

перец черный 1/2 ч.л.

паприка копченая 1 ч.л.

горчица 1 ст.л. (25 г)

лук 5-6 шт (1,5 кг)

вода кипяченая (чтобы залить лук полностью)

растительное масло 20 мл

сахар 1 ст.л.

уксус 70-80 мл (регулируем по желанию)

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами, переложить в глубокую миску, пожамкать хорошо руками. Добавляем уксус (количество регулируем) есть, добавляем сахар и заливаем водой, чтобы покрывала лук полностью, перемешать и отставить мариноваться минимум на час.

2. Мясо нарезать крупными кусками и добавить специи к шашлыку, соль, паприку копченую, горчицу, перец, хорошо все смешать со специями и мясо помните руками.

3. Шпажки вымочить в воде минут 15-20 (чтобы во время приготовления не подгорели и мясо хорошо нанизывалось).

4. С лука слить воду через сито, добавить масло, все смешать и переложить в рукав для запекания и разровнять. На шпажки нанизать мясо и выложить на лук в рукав. Рукав завязать. Переложить на ночь в холодильник или минимум на 2 часа.

5. Заготовки перекладываем на форму или противень и отправляем в духовку разогретую до 180 С на 1 час, затем за 30 минут до готовности разрезать рукав и допекать еще 30-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: