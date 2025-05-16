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Сочные котлеты в сливочном соусе: рассказываем, что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт котлет

Домашние котлеты очень часто получаются сухими, не сочными и сырыми внутри. Чтобы такого не происходило, кулинары советуют добавить в фарш панировочные сухари вместо хлеба, а для сочности – тертые овощи, сыр.

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Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягких и вкусных котлет со сливочным соусом.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свино-говяжий)
  • Яйцо – 1 шт
  • Крем-сыр – 150 г
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Итальянские травы – 2 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Масло – 60 г
  • Мука 1 ст.л (без горки)
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Вода/ бульон – 250 мл
  • Соевый соус – 60 мл
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымешать – масса будет нежная и немного липкая.

2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

Жареные котлеты

3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения.

Соус для блюда

4. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Котлеты в соусе

Перед подачей посыпать свежей зеленью!

Готовые котлеты

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