Сочные котлеты в сливочном соусе: рассказываем, что обязательно добавить в фарш

Домашние котлеты очень часто получаются сухими, не сочными и сырыми внутри. Чтобы такого не происходило, кулинары советуют добавить в фарш панировочные сухари вместо хлеба, а для сочности – тертые овощи, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягких и вкусных котлет со сливочным соусом.

Ингредиенты:

Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свино-говяжий)

Яйцо – 1 шт

Крем-сыр – 150 г

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Итальянские травы – 2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Масло – 60 г

Мука 1 ст.л (без горки)

Сливки 33% – 150 мл

Вода/ бульон – 250 мл

Соевый соус – 60 мл

Горчица – 1 ст.л.

Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымешать – масса будет нежная и немного липкая.

2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения.

4. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Перед подачей посыпать свежей зеленью!

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