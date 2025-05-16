Сочные котлеты в сливочном соусе: рассказываем, что обязательно добавить в фарш
Домашние котлеты очень часто получаются сухими, не сочными и сырыми внутри. Чтобы такого не происходило, кулинары советуют добавить в фарш панировочные сухари вместо хлеба, а для сочности – тертые овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягких и вкусных котлет со сливочным соусом.
Ингредиенты:
- Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свино-говяжий)
- Яйцо – 1 шт
- Крем-сыр – 150 г
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Итальянские травы – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Масло – 60 г
- Мука 1 ст.л (без горки)
- Сливки 33% – 150 мл
- Вода/ бульон – 250 мл
- Соевый соус – 60 мл
- Горчица – 1 ст.л.
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымешать – масса будет нежная и немного липкая.
2. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.
3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения.
4. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью!
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