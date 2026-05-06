Сочные конвертики из фарша с сыром и помидорами: рецепт сытного и полезного блюда

Фарш – лучшая основа для котлет, а также закусок, лазаньи. Лучше всего фарш делать в домашних условиях из мяса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных конвертиков из фарша, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

300 г фарша

2 ст.л крем-сыра

ветчина/колбаса

помидор

моцарелла

соль, перец

Способ приготовления:

1. Фарш выкладываем на пергамент и разравниваем в пласт.

2. Одну половину смазываем крем-сыром и выкладываем на нее ветчину, помидор, сыр. Солим, перчим и заворачиваем как на видео. Посыпаем с сыром.

3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 30 минут или в мультипечь на 190С 20-25 минут.

