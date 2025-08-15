Сочная и очень вкусная запеканка из кабачков, с филе и йогуртовой заливкой: самый простой рецепт

Кабачок – лучший овощ для приготовления очень вкусных, легких блюд, среди которых – запеканки, оладьи, супы, салаты. Еще их можно вкусно консервировать, делать икру, салаты на зиму.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной кабачковой запеканки с филе и йогуртовым соусом.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок слайсами, кольцами.

2. Филе нарежьте кубиком, помидоры и лук слайсами.

3. Смешайте йогурт, горчицу, специи.

4. Выложите на дно формы кабачок, сверху мясо, соус, овощи, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 40-45 минут при 200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: