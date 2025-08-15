Видео дня
Сочная и очень вкусная запеканка из кабачков, с филе и йогуртовой заливкой: самый простой рецепт
Кабачок – лучший овощ для приготовления очень вкусных, легких блюд, среди которых – запеканки, оладьи, супы, салаты. Еще их можно вкусно консервировать, делать икру, салаты на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной кабачковой запеканки с филе и йогуртовым соусом.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачок слайсами, кольцами.
2. Филе нарежьте кубиком, помидоры и лук слайсами.
3. Смешайте йогурт, горчицу, специи.
4. Выложите на дно формы кабачок, сверху мясо, соус, овощи, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 40-45 минут при 200С.
