Сочная и очень вкусная запеканка из кабачков, с филе и йогуртовой заливкой: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
549
Кабачок – лучший овощ для приготовления очень вкусных, легких блюд, среди которых – запеканки, оладьи, супы, салаты. Еще их можно вкусно консервировать, делать икру, салаты на зиму.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной кабачковой запеканки с филе и йогуртовым соусом.

Ингредиенты: 

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок слайсами, кольцами.

Кабачки для блюда

2. Филе нарежьте кубиком, помидоры и лук слайсами. 

Мясо с овощами для блюда

3. Смешайте йогурт, горчицу, специи. 

Приготовление блюда

4. Выложите на дно формы кабачок, сверху мясо, соус, овощи, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 40-45 минут при 200С.

Готовая запеканка

