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Сочная домашняя молочная колбаса: рецепт вкусного блюда для пасхального стола
Домашнюю колбасу можно готовить из свинины, а также куриного мяса. Чтобы колбаса была сочной, добавьте сало и много специй.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней, молочной колбасы, которая получится очень сочной.
Ингредиенты:
- 3,5 кг обрезанного мяса
- Сало
- Перец молотый
- Приправа BBQ
- Соль
- 2 ст л горчицы ласковой
- 2 ст л меда
- 800 мл молока
- Натуральная оболочка
Способ приготовления:
1. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте специи, молоко и перемешайте.
2. Начините колбасу.
3. Переложите на противень, выпекайте до готовности.
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