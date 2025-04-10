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Сочная домашняя молочная колбаса: рецепт вкусного блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Сочная домашняя молочная колбаса: рецепт вкусного блюда для пасхального стола

Домашнюю колбасу можно готовить из свинины, а также куриного мяса. Чтобы колбаса была сочной, добавьте сало и много специй.

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Домашняя колбаса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней, молочной колбасы, которая получится очень сочной.

Рецепт колбасы

Ингредиенты: 

  • 3,5 кг обрезанного мяса
  • Сало 
  • Перец молотый
  • Приправа BBQ
  • Соль
  • 2 ст л горчицы ласковой
  • 2 ст л меда
  • 800 мл молока
  • Натуральная оболочка 

Способ приготовления: 

1. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте специи, молоко и перемешайте.

Фарш с молоком

2. Начините колбасу.

Приготовление колбасы

3. Переложите на противень, выпекайте до готовности.

Готовая домашняя колбаса

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