Сочная домашняя молочная колбаса: рецепт вкусного блюда для пасхального стола

Домашнюю колбасу можно готовить из свинины, а также куриного мяса. Чтобы колбаса была сочной, добавьте сало и много специй.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней, молочной колбасы, которая получится очень сочной.

Ингредиенты:

3,5 кг обрезанного мяса

Сало

Перец молотый

Приправа BBQ

Соль

2 ст л горчицы ласковой

2 ст л меда

800 мл молока

Натуральная оболочка

Способ приготовления:

1. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте специи, молоко и перемешайте.

2. Начините колбасу.

3. Переложите на противень, выпекайте до готовности.

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