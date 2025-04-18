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Сочная домашняя колбаса для пасхального стола: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,2 т.
Сочная домашняя колбаса для пасхального стола: делимся секретами приготовления

Домашняя мясная колбаса – лучшая альтернатива магазинной, а также котлетам и отбивным. Готовится она ко всему очень просто, достаточно всего лишь правильно выбрать свежее мясо.

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Домашняя колбаса

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной домашней колбасы из свиного мяса, с салом и специями. 

Рецепт колбасы

Ингредиенты:

  • Свиной биток – 1 кг
  • Сало – 200 г
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Тмин – 1 ч. л.
  • Сухой орегано – 1 ч. л.
  • Сушеный чили – по желанию
  • Коньяк – 50 мл
  • Натуральная кишка – 1-1,5 м

Способ приготовления: 

1. Подготовка мяса: берем свиной биток, зачищаем от плёнок и нарезаем вручную на мелкие кусочки. К мясу добавляем нарезанное сало, измельченный чеснок, соль, перец, тмин, орегано, по вкусу чили и коньяк для аромата. Все тщательно перемешиваем.

Мясная начинка

2. Кишка: перед использованием кишку промываем под водой и надуваем, чтобы убедиться, что нет дырок.

Приготовление колбасы

3. Формирование колбасы: берем обычный шприц, обрезаем концы, натягиваем кишку и начиняем фаршем. Не делайте колбасу слишком плотной – чтобы не лопнула.

Сколько запекать колбасу

4. Накалываем колбасу зубочисткой в нескольких местах, обжариваем с обеих сторон на сливочном масле с добавлением чеснока и чабреца. Затем перекладываем в форму, заливаем немного бульоном и запекаем 25-30 минут при 180°C.

Готовая колбаса

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