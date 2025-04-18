Сочная домашняя колбаса для пасхального стола: делимся секретами приготовления
Домашняя мясная колбаса – лучшая альтернатива магазинной, а также котлетам и отбивным. Готовится она ко всему очень просто, достаточно всего лишь правильно выбрать свежее мясо.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной домашней колбасы из свиного мяса, с салом и специями.
Ингредиенты:
- Свиной биток – 1 кг
- Сало – 200 г
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Соль – 1,5 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Тмин – 1 ч. л.
- Сухой орегано – 1 ч. л.
- Сушеный чили – по желанию
- Коньяк – 50 мл
- Натуральная кишка – 1-1,5 м
Способ приготовления:
1. Подготовка мяса: берем свиной биток, зачищаем от плёнок и нарезаем вручную на мелкие кусочки. К мясу добавляем нарезанное сало, измельченный чеснок, соль, перец, тмин, орегано, по вкусу чили и коньяк для аромата. Все тщательно перемешиваем.
2. Кишка: перед использованием кишку промываем под водой и надуваем, чтобы убедиться, что нет дырок.
3. Формирование колбасы: берем обычный шприц, обрезаем концы, натягиваем кишку и начиняем фаршем. Не делайте колбасу слишком плотной – чтобы не лопнула.
4. Накалываем колбасу зубочисткой в нескольких местах, обжариваем с обеих сторон на сливочном масле с добавлением чеснока и чабреца. Затем перекладываем в форму, заливаем немного бульоном и запекаем 25-30 минут при 180°C.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: