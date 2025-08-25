'Собачий запах' изо рта: что он означает и почему стоит немедленно идти к ветеринару

Если у вашей собаки сильный неприятный запах изо рта, это может быть признаком гораздо большей проблемы.

Ветеринарные эксперты Budget Pet Products призывают владельцев домашних животных серьезно относиться к здоровью полости рта своих любимцев, прежде чем это будет стоить им тысячных счетов. Неприятный запах изо рта может быть основным показателем стоматологических заболеваний, поэтому важно быстро принять меры, пишет Express.

Заболевания зубов являются одной из самых распространенных проблем со здоровьем, которые мы наблюдаем у домашних животных, и до 80% из них проявляют признаки до двухлетнего возраста. Однако многие владельцы не осознают, что их любимцы страдают, пока проблема не станет серьезной и дорогостоящей для лечения.

Нелеченные стоматологические заболевания могут привести к болезненной потере зубов, абсцессам и серьезным инфекциям.

В запущенных случаях домашним животным может понадобиться стоматологическая операция стоимостью тысячи только для удаления нескольких поврежденных зубов.

Еще хуже то, что заболевания зубов могут позволить вредным бактериям распространяться по кровотоку, поражая жизненно важные органы, такие как сердце, печень и почки

Предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание

Многие владельцы не осознают, что их питомцы страдают, пока проблема не станет серьезной. Одним из самых первых и самых заметных признаков является постоянный неприятный запах изо рта, который часто игнорируют как "обычный запах изо рта у собаки". Однако это часто является первым признаком накопления зубного налета и зубного камня.

Другие признаки включают:

Желтый или коричневый налет на зубах

Трудности с едой

Чрезмерное слюнотечение

Отек вокруг лица.

