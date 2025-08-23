О чем может сказать язык собаки во время жары: жизненно важное наблюдение

Любитель животных утверждает, что наблюдение за языком вашей собаки в течение дня может помочь спасти ей жизнь.

Пользователь Hello Collar, который опубликовал предупреждение в TikTok, говорит, что их язык может действовать как "предупредительный сигнал", оповещая о том, что что-то не так.

Это особенно актуально в теплую погоду, когда ваша собака может перегреться, а вы рискуете не заметить, что с ней что-то не так. "Язык вашей собаки может предупреждать вас. Знание о том, на что обращать внимание, может спасти жизнь вашей собаке", – сообщил эксперт.

Если язык вашей собаки во рту или немного выдвинут, и он легко дышит, то, скорей всего с ним все в порядке.

Но если язык выдвинут, а его низ широкий и плоский, как лопата, и он дышит тяжелее и быстрее, скорее всего, он перегревается. Ему срочно нужны тень и вода.

Однако, если язык вашей собаки становится длинным, толще, краснее или начинает загибаться по бокам рта, вам нужно немедленно охладить ее.

Симптомы теплового удара у собак

Эксперты перечислили следующие симптомы, на которые следует обратить внимание:

Коллапс: тепловое истощение, если оно сильное, может привести к серьезным последствиям.

тепловое истощение, если оно сильное, может привести к серьезным последствиям. Путаница или дезориентация: обезвоживание может привести к головокружению у собаки, что влияет на ее движения.

обезвоживание может привести к головокружению у собаки, что влияет на ее движения. Обезвоживание : это может проявляться как сухость в носу, запавшие глаза, сильная одышка, нечастое мочеиспускание и усталость.

это может проявляться как сухость в носу, запавшие глаза, сильная одышка, нечастое мочеиспускание и усталость. Слюнотечение: если у собаки чаще течет слюна, и она гуще и липче, это может быть симптомом теплового удара.

если у собаки чаще течет слюна, и она гуще и липче, это может быть симптомом теплового удара. Повышенный пульс: он может сигнализировать о перегреве (помните, что размер собаки влияет на частоту ее сердечных сокращений в состоянии покоя: у больших собак пульс медленнее, тогда как у маленьких собак он быстрее).

может сигнализировать о перегреве (помните, что размер собаки влияет на частоту ее сердечных сокращений в состоянии покоя: у больших собак пульс медленнее, тогда как у маленьких собак он быстрее). Мышечные спазмы: эти тепловые судороги часто связаны с обезвоживанием и могут проявляться как дрожь и дрожание, несмотря на высокую температуру.

эти тепловые судороги часто связаны с обезвоживанием и могут проявляться как дрожь и дрожание, несмотря на высокую температуру. Громкое дыхание : громкое или более быстрое, чем обычно, дыхание, особенно если собака имеет плоскую морду, является признаком перегрева.

громкое или более быстрое, чем обычно, дыхание, особенно если собака имеет плоскую морду, является признаком перегрева. Одышка: собаки охлаждаются, задыхаясь, поэтому чем больше они задыхаются, тем горячее им.

собаки охлаждаются, задыхаясь, поэтому чем больше они задыхаются, тем горячее им. Покраснение десен и языка: хотя это часто является симптомом стоматологической проблемы, в сочетании с одышкой и тяжелым дыханием покраснение десен может возникать, когда собака перегревается.

хотя это часто является симптомом стоматологической проблемы, в сочетании с одышкой и тяжелым дыханием покраснение десен может возникать, когда собака перегревается. Судороги: тепловой удар, особенно у собак с эпилепсией, может спровоцировать судороги и потерю сознания.

тепловой удар, особенно у собак с эпилепсией, может спровоцировать судороги и потерю сознания. Рвота и диарея: стул, который мягче нормы, может быть симптомом теплового истощения. Жидкий стул и диарея с примесью крови является признаком того, что тепловой удар стал сильнее.

стул, который мягче нормы, может быть симптомом теплового истощения. Жидкий стул и диарея с примесью крови является признаком того, что тепловой удар стал сильнее. Слабость и вялость:собака может больше спать, иметь проблемы со стоянием или ходьбой, или вообще казаться более вялой в своих движениях.

