О чем может сказать язык собаки во время жары: жизненно важное наблюдение
Любитель животных утверждает, что наблюдение за языком вашей собаки в течение дня может помочь спасти ей жизнь.
Пользователь Hello Collar, который опубликовал предупреждение в TikTok, говорит, что их язык может действовать как "предупредительный сигнал", оповещая о том, что что-то не так.
Это особенно актуально в теплую погоду, когда ваша собака может перегреться, а вы рискуете не заметить, что с ней что-то не так. "Язык вашей собаки может предупреждать вас. Знание о том, на что обращать внимание, может спасти жизнь вашей собаке", – сообщил эксперт.
Если язык вашей собаки во рту или немного выдвинут, и он легко дышит, то, скорей всего с ним все в порядке.
Но если язык выдвинут, а его низ широкий и плоский, как лопата, и он дышит тяжелее и быстрее, скорее всего, он перегревается. Ему срочно нужны тень и вода.
Однако, если язык вашей собаки становится длинным, толще, краснее или начинает загибаться по бокам рта, вам нужно немедленно охладить ее.
Симптомы теплового удара у собак
Эксперты перечислили следующие симптомы, на которые следует обратить внимание:
- Коллапс:тепловое истощение, если оно сильное, может привести к серьезным последствиям.
- Путаница или дезориентация:обезвоживание может привести к головокружению у собаки, что влияет на ее движения.
- Обезвоживание:это может проявляться как сухость в носу, запавшие глаза, сильная одышка, нечастое мочеиспускание и усталость.
- Слюнотечение:если у собаки чаще течет слюна, и она гуще и липче, это может быть симптомом теплового удара.
- Повышенный пульс: он может сигнализировать о перегреве (помните, что размер собаки влияет на частоту ее сердечных сокращений в состоянии покоя: у больших собак пульс медленнее, тогда как у маленьких собак он быстрее).
- Мышечные спазмы:эти тепловые судороги часто связаны с обезвоживанием и могут проявляться как дрожь и дрожание, несмотря на высокую температуру.
- Громкое дыхание:громкое или более быстрое, чем обычно, дыхание, особенно если собака имеет плоскую морду, является признаком перегрева.
- Одышка:собаки охлаждаются, задыхаясь, поэтому чем больше они задыхаются, тем горячее им.
- Покраснение десен и языка:хотя это часто является симптомом стоматологической проблемы, в сочетании с одышкой и тяжелым дыханием покраснение десен может возникать, когда собака перегревается.
- Судороги:тепловой удар, особенно у собак с эпилепсией, может спровоцировать судороги и потерю сознания.
- Рвота и диарея:стул, который мягче нормы, может быть симптомом теплового истощения. Жидкий стул и диарея с примесью крови является признаком того, что тепловой удар стал сильнее.
- Слабость и вялость:собака может больше спать, иметь проблемы со стоянием или ходьбой, или вообще казаться более вялой в своих движениях.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше выгуливать собаку в жару.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.