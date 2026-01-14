Со Старым Новым годом: теплые поздравления

Старый Новый год традиционно считают завершением зимнего праздничного цикла. Именно в этот день многие семьи окончательно прощаются с рождественско-новогодними праздниками. Несмотря на изменение календарных традиций, обычай поздравлять близких со старым Новым годом сохраняется.

Это возможность подытожить праздничный период и пожелать добра на грядущий год. OBOZ.UA публикует искренние слова по случаю праздника.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы в твоем доме всегда царили спокойствие, тепло и ощущение надежного тыла. Пусть новый год по старому стилю принесет ясность в мыслях, равновесие в сердце и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы каждый день имел смысл и оставлял после себя добрый след.

***

Со Старым Новым годом! Пусть все задуманное постепенно складывается в целостную и красивую картину жизни. Желаю здоровья, внутренней силы и людей рядом, с которыми легко молчать и радостно говорить. Пусть дом будет местом покоя.

***

Искренне поздравляю со Старым Новым годом и желаю мира в душе и тепла в доме. Пусть этот год подарит неожиданные радости, приятные встречи и ощущение, что все происходит вовремя. Пусть забот будет меньше, а поводов для благодарности – больше.

***

Со Старым Новым годом! Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для тихих вечеров, искренних разговоров и добрых мыслей. Пусть здоровье будет крепким, а сердце – спокойным. Пусть каждый новый день придает сил и веры.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год стал временем внутренней гармонии. Пусть в доме будет уютно, в отношениях – искренне, а в делах – уверенно. Пусть рядом будут люди, с которыми легко и безопасно быть собой.

***

Со Старым Новым годом! Пусть он принесет ощущение стабильности, поддержки и тепла. Желаю, чтобы жизнь наполнялась простыми радостями, а каждый день имел свою маленькую победу. Пусть добро возвращается сторицей.

***

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде вал дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Искренне поздравляю со Старым Новым годом и желаю света даже в непростые дни. Пусть мысли будут ясными, решения – взвешенными, а сердце – спокойным. Пусть в жизни будет больше тишины, чем тревоги, и больше радости, чем хлопот.

***

Со Старым Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал для тебя временем равновесия и внутреннего роста. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддержат словом и делом. Пусть дом наполняется теплом, а жизнь – смыслом.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю крепкого здоровья, искренних эмоций и спокойствия в сердце. Пусть новый год по старому стилю подарит ощущение уверенности и надежды. Пусть в жизни будет меньше спешки и больше радости от простых вещей.

***

Со Старым Новым годом! Пусть он станет еще одной хорошей страницей в твоей жизни. Желаю теплых встреч, искренних слов и внутреннего света, который не угасает даже в сложные времена. Пусть в доме всегда будет уютно, а в сердце – мир.

