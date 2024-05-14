Снова заморозки на поверхности почвы: синоптики дали прогноз погоды на среду, 15 мая

В Украине в среду, 15 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки 0-5°С в западных, северных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, ночью, 16 мая, в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы возможны заморозки 0-5°С.

В Киеве и Киевской области в среду, 15 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозка 0-5°С, днем температура прогреется до +16°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 4-6°С, днем около 15°С.

В юго-восточной части нашей страны в среду, 15 мая, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, в западных и северных областях 1-6°С тепла, на почве заморозки 0-5°С. Днем ожидается 11-16°С тепла, в Закарпатье 17-21°С.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности по Украине 15-17 мая. В эти дни в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской, а 16-17 мая и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях 14-17 мая.

В частности, на Десне и ее притоке на реке Снов возможно затопление территорий и дорог на с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах. Объявлен І уровень опасности – желтый. В Корюковском районе Черниговской области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

На Верхнем Днепре (в пределах страны) возможно затопление с нарушением транспортного сообщения ряда приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Кроме того, 14-17 мая в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук, в результате достижения паводковой волны, будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями. Возможно затопление пониженных речных территорий и начало затопления сельскохозяйственных угодий ряда речных сел в Одесском районе Одесской области. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Также синоптики добавили, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды опустились значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности – коричневый.

Как сообщал OBOZ.UA, прогнозируя погоду на разные сезоны, синоптики указали, что в начале июня в Украине пройдут сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

Напомним, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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