Снова возможно полярное сияние: Украину накрыла мощная магнитная буря

На планете Земля снова наблюдается повышенная геомагнитная активность. В связи с этим в Украине местами можно будет наблюдать полярное сияние.

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Жесткая геомагнитная буря классифицируется на уровне G4. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По информации специалистов, геомагнитная активность достигла пика 1 июня в 11:04 по киевскому времени. Украинцев предупредили, что возбужденная обстановка продержится еще несколько дней. В связи с этим полярное сияние снова можно будет увидеть в средних широтах.

"Ожидается, что как дневной, так и ночной радиодиапазоны будут оставаться зашумленными, с периодическими перебоями. Любительские радиооператоры, пользователи GPS/GNSS, такие как фермеры, пилоты БПЛА должны планировать свою работу соответствующим образом", – сообщили в Главном центре специального контроля.

Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Напомним, 31 мая на территории Украины было зафиксировано два землетрясения. Подземные толчки произошли в Закарпатской области. Магнитуда обоих землетрясений по шкале Рихтера составила 2,0.

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