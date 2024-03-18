Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

Во вторник, 19 марта, в Украину снова придут похолодание и ночные заморозки. По всей стране будет пасмурно, в регионах пройдут дожди, а местами ожидается и снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в западных областях пройдет снег, днем – с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер в этих регионах будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем 1-6 градусов тепла.

На остальной территории пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму ночью и утром местами туман.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Крыму 1-6° тепла), днем 4-9° тепла, на юго-востоке страны до 13°. В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег; днем местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", – сказано в прогнозе.

В Киевской области во вторник облачно, в регионе пройдет дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем потеплеет до 4-9 градусов с отметкой "плюс". В Киеве ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 5-7 градусов по Цельсию.

Также жителей Киевщины предупредили, что в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе уровни воды будут удерживаться выше отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях и для других регионов Украины.

Также объявлено предупреждение о снеголавинной опасности в Украинских Карпатах. Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 19 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) завтра ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину ждет резкое изменение погоды. Во вторник, 19 марта, циклон принесет осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Из-за похолодания и снегопада движение на дорогах может быть затруднено.

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