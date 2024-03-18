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Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

София Закревская
Новости. Общество
2 минуты
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Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

Во вторник, 19 марта, в Украину снова придут похолодание и ночные заморозки. По всей стране будет пасмурно, в регионах пройдут дожди, а местами ожидается и снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в западных областях пройдет снег, днем – с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер в этих регионах будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем 1-6 градусов тепла.

На остальной территории пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму ночью и утром местами туман.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Крыму 1-6° тепла), днем 4-9° тепла, на юго-востоке страны до 13°. В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег; днем местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", – сказано в прогнозе.

В Киевской области во вторник облачно, в регионе пройдет дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем потеплеет до 4-9 градусов с отметкой "плюс". В Киеве ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 5-7 градусов по Цельсию.

Также жителей Киевщины предупредили, что в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе уровни воды будут удерживаться выше отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях и для других регионов Украины.

Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

Также объявлено предупреждение о снеголавинной опасности в Украинских Карпатах. Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 19 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) завтра ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Снова похолодание и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 марта

Как сообщал OBOZ.UA, Украину ждет резкое изменение погоды. Во вторник, 19 марта, циклон принесет осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Из-за похолодания и снегопада движение на дорогах может быть затруднено.

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