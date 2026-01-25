Снег с дождем и гололедица: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в отдельных регионах. Карта

В Украине 26 января ожидается осложнение погодных условий в ряде регионов. Синоптики предупредили о снеге с дождем, тумане, гололеде и порывистом ветре в разных частях страны.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды в Украине на сутки 26 января. В сообщении говорится об облачной погоде с осадками в виде снега и дождя, а также об опасных метеорологических явлениях на дорогах и в отдельных областях.

По информации Укргидрометцентра, в течение суток на большей части территории Украины будет наблюдаться облачная погода. Синоптики уточнили, что характер осадков и температурные показатели будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Сложные условия суток

Укргидрометцентр отметил, что на востоке страны, а ночью также на северо-востоке и в большинстве западных областей осадков не ожидается. В то же время на остальной территории прогнозируют небольшой снег, а на юге, западе и в Винницкой области – снег с дождем.

Днем осадки с дождем возможны также в Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. В ведомстве обратили внимание, что такая комбинация осадков может привести к образованию гололеда, особенно в период колебания температуры около нуля.

В юго-западной части страны, в Черкасской и Кировоградской областях ночью и утром прогнозируют туман. В течение суток, а днем также в Житомирской, Киевской и Херсонской областях, ожидается гололед. На дорогах местами будет фиксироваться гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Порывы и морозы

Ветер в течение суток будет юго-восточный со скоростью 7–12 м в секунду. Днем на Правобережье местами возможны порывы 15–20 м в секунду, что вместе с осадками может создавать дополнительные риски для движения транспорта и работы инфраструктуры.

Температурный фон по стране будет оставаться контрастным. На востоке и северо-востоке ночью прогнозируют 12–17 градусов мороза, днем – 7–12 градусов мороза. В южных, западных и Винницкой областях ночью температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На Закарпатье, Одесской области и в Крыму синоптики ожидают плюсовые значения. Ночью там будет 0–5 градусов тепла, днем – 4–9 градусов тепла. На остальной территории страны температура ночью составит 5–10 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Киев и область

Отдельно Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 26 января для Киевской области и столицы. В регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом, который днем будет переходить в дождь. В дневные часы прогнозируют гололед, а на дорогах местами гололедицу.

Ветер в Киевской области и Киеве будет юго-восточный, 7–12 м в секунду, с порывами днем до 15–20 м в секунду. Температура по области ночью составит 5–10 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Киеве ночью ожидается 7–9 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева. Днем 26 января прогнозируют гололед, объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Реки и ледоход

Кроме того, Укргидрометцентр сообщил об изменении гидрологической ситуации в западных регионах. В период с 26 по 28 января в связи с оттепелью и осадками на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается постепенное повышение уровней воды.

По прогнозам, уровни воды могут вырасти на 0,3– 0 ,8 метра над показателями по состоянию на 8 часов 25 января. Негативных последствий синоптики не прогнозируют, однако отмечают, что на реках будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений. Местами возможен ледоход и формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

