В Украине на выходных потеплеет до +11: синоптики дали детальный прогноз. Карта

После существенного похолодания в Украине ожидается новая волна потепления. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

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Также в ближайшие дни по всей стране ожидается преимущественно солнечная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 16 ноября, самые высокие температурные показатели синоптики прогнозируют на западе Украине. Во Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях потеплеет до +10. Однако ночью возможны заморозки до -3.

На юге в течение дня ожидается +6…+8 градусов. На несколько градусов ниже синоптики прогнозируют на востоке и севере страны. В этих регионах в течение дня ожидается +3…+7.

В Киеве на выходных прогнозируется переменная облачность. Ночью в столице возможен мороз до -1, а в течение дня столбики термометров покажут +5...+7.

В воскресенье, 17 ноября, самая высокая температура ожидается на юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях потеплеет до +11. Также относительно теплая погода сохранится в западных областях.

В центральной части страны также станет немного теплее. В Кировоградской, Черкасской и Полтавской области воздух прогреется до +10, а ночью температура будет колебаться в пределах нуля.

В столице погодные условия не претерпят существенных изменений. Ночью в Киеве синоптики прогнозируют +1…+3, а в течение дня ожидается до 9 градусов тепла. Осадков в столице как и по всей территории нашей страны не предвидится.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, что предстоящая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украину ожидает большее количество теплых дней по сравнению с холодными. Одновременно холодные периоды все же возможны, говорит специалист.

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