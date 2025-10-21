Снаряд пробил стену: в Мирнограде российские военные повредили храм святого мученика Виктора Халкидонского. Фото

В городе Мирноград Донецкой области российские захватчики атаковали храм святого мученика Виктора Халкидонского. Из-за вражеского обстрела святыня получила заметные повреждения.

Видео дня

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщило Покровское викариатство в Telegram. Там показали последствия удара оккупантов.

Во время одной из атак РФ снаряд попал в алтарь храма. Он пробил стену святыни, разрушив часть окна и внутреннее убранство.

Россия продолжает атаковать храмы на Донетчине

Ранее мы писали о том, что 11 октября российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Константиновке. На этот раз целью оккупантов стал храм Иова Почаевского.

В 10:39 россияне сбросили бомбу ФАБ-250, в результате чего погибли двое мужчин возрастом 49 и 56 лет. Еще четыре человека получили ранения: двое мужчин (47 и 74 года) и две женщины (56 и 62 года).

На месте обстрела полиция обнаружила 2-летнего мальчика, который находился вместе с отцом-священником. Мальчик не пострадал, однако его отец и дедушка получили ранения. Ребенка эвакуировали в Краматорск.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники в районе Мирнограда Донецкой области отбили штурмы оккупантов, которые пытались синхронно наступать с применением техники и мотоциклов. Подразделения, обороняющиеся в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ, в координации с соседними силами уничтожили вражескую технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!