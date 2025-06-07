Избрал путь защитника, не колеблясь: на Донетчине погиб 20-летний воин с Волыни. Фото

В Донецкой области погиб молодой воин, лейтенант Назар Матейчук с Волыни. Жизнь 20-летнего защитника оборвалась 6 июня в результате атаки вражеского FPV-дрона.

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Дома Героя, который осознанно стал на защиту родной земли, ждали родители и молодая жена. О потере сообщили в Вишневской сельской территориальной громаде.

"С глубокой скорбью сообщаем о непоправимом горе – потере молодого защитника. 6 июня 2025 года, около 04:00, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райское, в результате удара вражеского FPV-дрона, погиб лейтенант Матейчук Назар Русланович, 2004 года рождения. Он двигался на личном транспортном средстве в населенный пункт Дружковка с целью получения инженерно-авиационного имущества для укрепления боевых позиций", – рассказали на малой родине воина.

Родился Назар Матейчук 19 августа 2004 года. Жил в селе Руда Вишневской громады. Несмотря на юный возраст, успел жениться: молодая жена ждала его дома, вместе с родителями Назара.

"Молодой, искренний, преданный Украине – он выбрал путь защитника, не колеблясь. О дате и месте встречи Героя будет сообщено позже. Просим разделить скорбь с семьей, почтить память воина и не забывать, какой ценой приобретается наше настоящее", – отметили в Вишневской территориальной громаде.

Там также объявили трехдневный траур по погибшему воину. С 6 по 8 июня на территории громады приспустят государственный флаг на админзданиях, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности. Также ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание музыки в общественных местах.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Станислав Кутковский принял свой последний бой 26 мая 2025 года на Покровском направлении. В мирной жизни житель Кривого Рога работал на "Укрзалізниці". Дома его ждали жена и маленький сын.

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