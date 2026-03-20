Служил на самом горячем направлении: в Донецкой области погиб полицейский из Киевской области Денис Мирон. Фото

На щите возвращается с войны старший лейтенант полиции Денис Мирон. Отважному воину, который мужественно выполнял свой долг, защищая будущее нашей страны, навсегда останется 29 лет.

Печальную весть сообщили в Нацполиции Украины. Денис Мирон был инспектором отделения домедицинской помощи полка полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Погиб Герой на самом горячем направлении Донетчины во время выполнения боевого задания во вторник, 17 марта. У погибшего остались маленький сын, жена и родители.

Жизненный путь защитника

Денис родился в селе Подлипное Сумской области. Свой путь в правоохранительных органах начал в 2016 году в городе Конотоп.

Когда началась полномасштабная война, продолжил службу в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" и вместе с собратьями отважно уничтожал врага.

Впоследствии Денис присоединился в ряды полиции Киевщины и продолжил службу в составе подразделения особого назначения. Как инспектор отделения домедицинской помощи, он неоднократно спасал жизни собратьев, и даже в самых сложных условиях действовал всегда профессионально, решительно и самоотверженно.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области, в результате дроновой атаки он получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.

"Для коллег, собратьев и родных его гибель – невосполнимая потеря и невыразимая боль. Светлая память Герою", – отметили в полиции.

О времени и месте прощания с воином сообщат дополнительно.

