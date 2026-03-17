Посвятил жизнь службе людям и государству: в Донецкой области погиб майор полиции Андрей Грабовый. Фото

Защищая Украину от оккупантов погиб майор полиции с Полтавщины Андрей Грабовый. Правоохранитель служил в подразделении полиции особого назначения и выполнял боевые задачи в Донецкой области.

У 38-летнего защитника остались жена, 12-летняя дочь, родители и сестра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Свою жизнь он посвятил службе людям и государству – более 20 лет отдал работе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины", – рассказали в пресс-службе полиции.

Майор полиции Андрей Грабовый был инспектором взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Полтавской области. Правоохранитель погиб в начале марта, выполняя боевое задание в Донецкой области.

