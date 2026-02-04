Сложные погодные условия: Прикарпатье накрыл ледяной дождь, водителей предупредили об опасности. Видео

На дорогах Ивано-Франковской области возникла повышенная опасность из-за ледяного дождя и минусовой температуры. Синоптики прогнозируют дальнейшие осадки при морозе до -8. Такие погодные условия считаются одними из самых сложных для водителей.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Водителей предостерегли об опасности.

В чем опасность для водителей

Ледяной дождь представляет повышенную опасность для участников дорожного движения, поскольку на поверхности дорог образуется тонкий, почти незаметный слой льда, который резко снижает сцепление шин с дорожным покрытием.

"Ледяной дождь при минусовой температуре воздуха еще более угрожающий природный фактор воздействия на дороги, чем снег", – предостерегают в ведомстве.

Переохлажденная вода при контакте с холодным дорожным полотном мгновенно кристаллизуется, образуя гладкую ледяную пленку, которая не имеет той шероховатости, как в случае со снежным накатом.

В отличие от снега, который частично деформируется под колесами и обеспечивает минимальное трение, ледяной дождь создает "идеальный каток" на дороге.

При таких погодных условиях коэффициент сцепления шин с покрытием дороги может падать в 4–6 раз по сравнению с сухим асфальтом. В результате значительно увеличивается тормозной путь, а эффективность управления резко снижается.

Особенно опасными остаются мосты, эстакады, путепроводы и открытые участки дорог, где охлаждение покрытия происходит быстрее.

Дополнительную угрозу представляет то, что при низких температурах противогололедные материалы действуют медленнее, а повторное обледенение может возникать даже после проведения обработки.

"Именно поэтому ледяной дождь считается одним из самых сложных метеорологических явлений для зимнего содержания дорог и требует повышенного внимания как от дорожных служб, так и от участников движения", – отметили в службе.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также, по возможности, воздержаться от поездок в период осложненных погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, потепление принесло новые проблемы: ледяные дожди и гололед. Самая сложная ситуация прогнозируется в западных областях, где осадки будут сочетаться с колебанием температуры. 4 февраля во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили І уровень опасности.

