Сквер Александра Усачева в Днепре получил третье место на национальной премии по ландшафтному дизайну

В Днепре сквер Александра Усачева, который пользуется большой популярностью среди местных жителей, получил третье место на Украинской национальной премии по ландшафтной архитектуре и дизайну в категории "Проект", сообщил Сергей Пустовой.

Реконструкция сквера началась в 2020 году, однако из-за войны в 2022 году работы были приостановлены. Несмотря на это, проект получил высокую оценку жюри, в состав которого входило 70% экспертов из Европы.

Архитекторы убеждены, что сквер имеет все шансы побороться за первое место в профессиональном конкурсе.

Проект разрабатывается под руководством Анны Папуши, работы которой уже получали первые места в двух номинациях конкурса и еще одно второе место.