"Скоро пойдут дожди": синоптик уточнила прогноз на пятницу и рассказала, когда ждать ухудшения погоды в Украине
Погода в Украине продолжает радовать теплом, но совсем скоро ситуация изменится. В пятницу, 14 марта, ожидается теплый и комфортный день, однако уже к вечеру на западные области начнут заходить дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Так, в пятницу температура воздуха будет достигать +15…+22°C.
Немного прохладнее будет на западе и севере. В частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, а также в северных районах Житомирской и Киевской ожидается +11…+14°C.
Существенные осадки маловероятны, но к вечеру в западных областях могут начаться дожди.
Сильного ветра не ожидается.
В Киеве будет сухо, а температура воздуха прогреется до +14°C.
Впрочем, наслаждаться теплом осталось недолго. Уже 16 марта в Украину придет холодный циклон, который принесет дожди, мокрый снег и понижение температуры.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве зафиксировали начало метеорологической весны. Начиная с 28 февраля в городе среднесуточная температура стабильно превышала 0 градусов.
А во Львовской области с первыми весенними лучами от зимней спячки проснулись медведи.
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