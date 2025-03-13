'Скоро пойдут дожди': синоптик уточнила прогноз на пятницу и рассказала, когда ждать ухудшения погоды в Украине

Погода в Украине продолжает радовать теплом, но совсем скоро ситуация изменится. В пятницу, 14 марта, ожидается теплый и комфортный день, однако уже к вечеру на западные области начнут заходить дожди.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Так, в пятницу температура воздуха будет достигать +15…+22°C.

Немного прохладнее будет на западе и севере. В частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, а также в северных районах Житомирской и Киевской ожидается +11…+14°C.

Существенные осадки маловероятны, но к вечеру в западных областях могут начаться дожди.

Сильного ветра не ожидается.

В Киеве будет сухо, а температура воздуха прогреется до +14°C.

Впрочем, наслаждаться теплом осталось недолго. Уже 16 марта в Украину придет холодный циклон, который принесет дожди, мокрый снег и понижение температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве зафиксировали начало метеорологической весны. Начиная с 28 февраля в городе среднесуточная температура стабильно превышала 0 градусов.

А во Львовской области с первыми весенними лучами от зимней спячки проснулись медведи.

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