Скорбные предпасхальные дни: в Донецкой области погиб Герой из Волыни Сергей Селиванов. Фото
Украина продолжает терять своих Героев на захватнической несправедливой войне. В предпасхальные дни скорбная новость пришла на Волынь.
Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка. Он рассказал, что в Донецкой области погиб стрелок-санитар горно-штурмовой роты воинской части А1778 Сергей Селиванов.
Скорбные предпасхальные дни в общине Ковеля. "На щите" возвращается в родной город солдат Селиванов Сергей Георгиевич (07.05.1992 г.р.)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военный погиб 13 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Привольное Донецкой области.
Прощание с воином состоится 18 апреля 2025 по следующему порядку:
– 14:00 – служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы;
– После завершения – ходьба в центр города;
– 15:00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана.
Похоронят защитника на Аллее Героев городского кладбища.
"Вечная память и слава Герою!" – резюмировал печальное сообщение чиновник.
Ранее сообщалось, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Гасимов Эльшад Теюб Оглы. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 апреля.
Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 апреля.
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