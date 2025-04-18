Скорбные предпасхальные дни: в Донецкой области погиб Герой из Волыни Сергей Селиванов. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на захватнической несправедливой войне. В предпасхальные дни скорбная новость пришла на Волынь.

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Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка. Он рассказал, что в Донецкой области погиб стрелок-санитар горно-штурмовой роты воинской части А1778 Сергей Селиванов.

Скорбные предпасхальные дни в общине Ковеля. "На щите" возвращается в родной город солдат Селиванов Сергей Георгиевич (07.05.1992 г.р.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военный погиб 13 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Привольное Донецкой области.

Прощание с воином состоится 18 апреля 2025 по следующему порядку:

– 14:00 – служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы;

– После завершения – ходьба в центр города;

– 15:00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана.

Похоронят защитника на Аллее Героев городского кладбища.

"Вечная память и слава Герою!" – резюмировал печальное сообщение чиновник.

Ранее сообщалось, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Гасимов Эльшад Теюб Оглы. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 апреля.

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