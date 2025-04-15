Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Школа. Фото

На Херсонском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В родной дом на щите вернулся наш земляк, старший наводчик минометного взвода минометной батареи 137-го отдельного батальона территориальной обороны 44-летний Андрей Школа из Борисполя", – говорится в сообщении.

В первый же день полномасштабного российского вторжения Андрей пошел в военкомат. Сначала в рядах территориальной обороны защищал семью и родной город, а затем вместе с побратимами отправился на передовую.

За мужество и успешное выполнение задач во время боя был награжден знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ. Герой погиб в Херсонской области 7 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания. Похоронили защитника Украины в Борисполе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Марьяновки Киевской области Александр Щелоков. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 апреля.

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