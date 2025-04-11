Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Гасимов Эльшад Теюб Оглы. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Белой Церкви Киевской области Гасимов Эльшад Теюб Оглы. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: солдатом Гасимовым Эльшад Теюб Оглы (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил старшим наводчиком минометной батареи одной из воинских частей. Погиб 5 апреля при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Кондрашовка Харьковской области, получив ранение несовместимое с жизнью.
Эльшад Теюб Оглы был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность, в боях за нашу страну.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким… Похоронят Героя на его Родине в Азербайджане", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева, пожарный-спасатель 28-летний Демьян Бондарчук. До последнего вздоха он оставался верен присяге, Родине и собратьям.
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