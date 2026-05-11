Сколько украинцев волнуются, что ИИ может забрать у них работу: данные опроса

Почти треть работников в Украине волнуются из-за того, что искусственный интеллект в будущем может заменить их работу. В то же время большинство опрошенных заявили, что не видят для себя такой угрозы. Опрос провели в ноябре 2025 года среди совершеннолетних граждан в разных регионах страны.

Видео дня

Как передает Укринформ, результаты исследования обнародовала социологическая группа Рейтинг в рамках международного проекта "End of Year" от Gallup International. Социологи отметили, что 30% работающих украинцев переживают из-за возможной замены их работы искусственным интеллектом, тогда как 69% заявили об обратном.

"Почти треть работников в Украине обеспокоены, что искусственный интеллект заменит их работу", – говорится в сообщении.

Кто волнуется больше

Исследование показало, что работники по найму чаще беспокоятся из-за развития ИИ, чем самозанятые граждане. Среди наемных работников об обеспокоенности заявили 32% респондентов, тогда как среди самозанятых таких оказалось 19%.

При этом самозанятые украинцы значительно спокойнее оценивают перспективу автоматизации. В целом 78% из них ответили, что не переживают из-за возможной замены работы искусственным интеллектом. А 60% сказали, что это их совершенно не беспокоит. Возможно, здесь срабатывает ощущение большей независимости в работе, хотя сами авторы исследования этого отдельно не объясняли.

Отдельно социологи обратили внимание на граждан, которые временно не работают. Именно среди безработных, людей в декрете или тех, кто занимается домохозяйством, оказался наибольший уровень беспокойства. Таких респондентов было 40%.

Европейский рейтинг

Социологи также сравнили украинские результаты с данными других государств. По их словам, Украина входит в десятку европейских стран с самым спокойным отношением к сценарию, при котором ИИ может заменить работу человека.

"Украина входит в топ-10 европейских стран с самым спокойным представлением о сценарии, что ИИ заменит работу респондента", – отметили авторы исследования.

В этот перечень также вошли страны Северной Европы, а еще Эстония, Латвия, Хорватия, Германия и Нидерланды. Речь шла о соотношении между теми, кто волнуется из-за ИИ, и теми, кто не видит в этом проблемы.

Опрос проводился 11–14 ноября 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование охватило все области Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где на момент проведения опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

В международный релиз исследования "End of Year" вошли результаты опроса 60 458 респондентов из 61 страны мира. В Украине это исследование уже третий год подряд проводит социологическая группа "Рейтинг".

Напомним, группа исследователей из США и Великобритании провела исследование того, как искусственный интеллект влияет на работу мозга, и результаты неутешительны. Во-первых, ИИ практически сразу вызывает зависимость, из-за чего люди теряют мотивацию. А во-вторых, внезапное исчезновение доступа к помощи ИИ провоцирует волну ошибок.

Также OBOZ.UA сообщал, использование молодежью инструментов на основе искусственного интеллекта, в частности чатботов, влияет на их способность поддерживать разговор. Такие данные следуют из результатов нового британского опроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!