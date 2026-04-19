Люди теряют мотивацию и совершают ошибки: ученые рассказали, какую опасность скрывает ИИ

Группа исследователей из США и Великобритании провела исследование того, как искусственный интеллект влияет на работу мозга, и результаты неутешительны. Во-первых, ИИ практически сразу вызывает зависимость, из-за чего люди теряют мотивацию. А во-вторых, внезапное исчезновение доступа к помощи ИИ провоцирует волну ошибок.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании группы ученых из Меллонского, Оксфордского, Массачусетского и Калифорнийского университетов. Результаты исследования уже понятны из его названия – "Помощь ИИ снижает настойчивость и вредит самостоятельной работе".

Как проводился эксперимент

Исследователи провели двойку независимых опытов на группах из 350 и 670 взрослых образованных людей. Обеим группам давали одинаковые, довольно простые математические задачи – выполнить уравнения на основе дробей. Половине участников (выбранных случайным образом)предоставили доступ к сетевому ассистенту GPT-5 OpenAI, другая половина решала задачи самостоятельно.

На середине экзамена группе с ИИ доступ к ассистентам был отключен.

Предполагаемые результаты

Результаты таких опытов нетрудно предсказать – количество правильных ответов у группы с ИИ было меньше, чем у группы без ИИ. То есть люди, которые изначально пользовались помощью сетевых ассистентов, без такой помощи допускали ошибки гораздо чаще, чем те, кто пытался решать задачи самостоятельно.

В заключительном эксперименте математику заменили литературой, с вопросами на понимание прочитанного. И результаты были такие же.

Высокая цена

Речь идет не о стоимости доступа к услугам сетевых ассистентов, а о стоимости самой их помощи. Хотя "помощь ИИ улучшает непосредственную производительность, она также имеет сверхвысокую когнитивную цену", утверждают исследователи.

После ряда экспериментов они выяснили, что всего десять минут использования ИИ делает людей зависимым от этой технологии. Причем речь идет именно о зависимости вроде наркотической. Это ученые увидели, когда внезапно выключали подопытным доступ к сетевым ассистентам.

Кроме упомянутых волн ошибок, такое выключение также провоцировало истерики у испытуемых, агрессию и отказ от дальнейшего опыта.

Что говорят ученые

"Как только ИИ забирают у людей, это не значит, что люди просто дают неправильные ответы. Главное – что они уже дальше даже не желают пробовать без ИИ. Настойчивость людей, мягко говоря, падает", – говорит соавтор исследования, доцент Калифорнийского университета Рэйчел Дубей.

По ее убеждению, бездумное внедрение ИИ в образовательном секторе может привести к "поколению учеников, которые не будут знать, на что они способны", причем в дальнейшем "это размоет человеческие инновации и креативность".

Есть ли позитив

Правда, не все так мрачно, как может показаться на первый взгляд. Указанная группа ученых обнаружила и светлые моменты по использованию ИИ. Так испытуемые, которые использовали ИИ для подсказок и разъяснений, а не спрашивали у него сразу ответ, после отключения ассистентов ошибались не больше других групп.

То есть, суть в том, как именно нужно пользоваться помощью ИИ. Как интеллектом, который выполнит работу за тебя – плохо. А как чисто справочным материалом – наоборот, хорошо. И это подтверждается другим исследованием, которое доказало: работники, которые используют ИИ, на самом деле работают усерднее и дольше других.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!