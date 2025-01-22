Сколько украинцев считают, что на украинском языке говорить престижно: результаты опроса

75,5% жителей нашей страны считают, что говорить на украинском языке – престижно. 16% безразлично, какой язык это будет, а 6% назвали русский.

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Такие результаты показал опрос, проведенный Центром Разумкова. Статистикой поделился заместитель директора социологической службы Михаил Мищенко, передает "Укринформ".

У людей спрашивали, на каком языке более престижно говорить среди их друзей и коллег по работе или учебе.

Для сравнения: в 2015-м разговаривать на украинском считали престижным 43% граждан. 21,5% опрошенных выбрали русский, а 29% было безразлично.

Исследователи также узнали, какое количество граждан владеет украинским на свободном уровне.

69,5% респондентов ответили "свободно", 27% – что их уровня достаточно для общения только на бытовом уровне, 2% – что плохо понимают украинский, 0,5% – что вообще его не понимают.

На западе Украины государственным языком свободно владеют 95% опрошенных, в центре – 65%, на юге – 60%, на востоке – 50%.

При этом украинский язык назвали родным 78% респондентов. В 2017 году таких граждан было 68%, в 2015-м – 60%, в 2006-м – только 52%.

Еще 13% опрошенных ответили, что и украинский, и русский языки являются в равной степени для них родными.

У себя дома на украинском или преимущественно на нем разговаривают 70,5% участников опроса. В 2015 году таких было 50%, в 2006-м – 46%.

Только или преимущественно на русском разговаривают дома 11% (в 2015 году таких было 24%, в 2006-м – 38%). Примерно в равной степени украинский и русский используют 18% жителей.

За пределами дома, например на работе и учебе, общаются только либо преимущественно на украинском языке 72%. В 2023 году таких было 65%, в 2015-м – 46%.

Как писал OBOZ.UA, недавний опрос показал, что около 70% жителей хотят остаться в Украине, даже если границы откроют для всех категорий населения. Выехать хотел бы 21%, еще 9% затруднились с ответом.

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