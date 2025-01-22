Опрос показал, сколько украинцев хотят уехать из страны после открытия границ

Около 70% жителей хотят остаться в Украине, даже если границы откроют для всех категорий населения. Выехать хотел бы 21%, еще 9% затруднились с ответом.

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Соцопрос провели Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центр Разумкова. Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря 2024 года.

Вопрос звучал так: "В случае открытия границы для всех категорий населения, хотели бы Вы уехать в другую страну для постоянного проживания?".

25% мужчин и 17% женщин ответили утвердительно. Выехать чаще всего выявляли желание молодые респонденты от 18 до 29 лет (33%).

Чем старше возрастная группа, тем меньшей в ней была доля тех, кто хотел бы жить за границей:

– среди украинцев от 30 до 39 лет этот показатель составляет 27%;

– 40-49 лет – 23%;

– 50-59 лет – 16%;

– 60 лет и больше – 9%.

26,5% респондентов, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных областях, согласились, что хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства. Среди тех, кто проживал на западе, таких было 23%. Далее идут жители центра (19%) и юга (12%).

Те, кто не против переехать, основными причинами называли:

– отсутствие возможностей для развития – 30,5%;

– угроза жизни вследствие ведения боевых действий – 29%;

– недостаточная социальная поддержка со стороны государства – 29%;

– желание воссоединиться с родными – 26%;

– желание вывезти родных, зависящих от респондента – 23%;

– невозможность найти работу в соответствии с требованиями – 21%.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на декабрь 2024 года большая часть украинцев, а именно 57%, была готова терпеть войну сколько нужно, однако раньше этот показатель был несколько выше. С начала полномасштабного вторжения 71-73% респондентов соглашались с таким утверждением.

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