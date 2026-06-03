Сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП: результаты опроса

57% опрошенных украинцев поддерживают идею запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата из-за ее связей с Русской православной церковью. Также 80% респондентов согласны с идеей разрыва связей УПЦ с РПЦ из-за российской агрессии против Украины.

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Об этом говорится в презентации всеукраинского опроса "Оценка религиозной ситуации в Украине" социологической группы Rating Group. Между тем за введение санкций против митрополита Онуфрия выступили 67% опрошенных.

Что известно

57% украинцев, принявших участие в социологическом опросе, согласны с идеей запретить УПЦ МП из-за ее связей с РПЦ. Однако среди самих представителей УПЦ 47% не согласны с этим решением.

Еще 9% ответили, что они скорее не поддерживают эту идею, 14% – совсем не поддерживают, 14% ответили, что им безразлично и 5% отметили. что затрудняются ответить на этот вопрос.

В целом за разрыв связей УПЦ с РПЦ из-за российской агрессии против Украины высказались 80% респондентов. 4% ответили, что они скорее не поддерживают эту идею, 8% – совсем не поддерживают, 7% опрошенных безразлично и 1% отметил, что трудно на это ответить.

Также 67% опрошенных украинцев поддержали введение санкций в отношении предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия из-за его связей с Русской православной церковью. 6% опрошенных отметили, что они скорее не поддерживают, 9% – совсем не поддерживают, 14% – безразлично и 5% – затруднились ответить на этот вопрос.

Кто принимал участие в опросе

Отмечается, что во всеукраинском опросе участвовали 2000 респондентов. проводился он методом телефонного опроса в период 4-9 мая нынешнего года.

УПЦ МП признали аффилированной с РПЦ

Напомним, в августе 2025 года Государственная служба по этнополитике и свободе совести в Украине признала Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с религиозной организацией государства-агрессора. Поэтому согласно действующему законодательству деятельность этой религиозной организации в Украине подпадает под запрет.

Еще в начале июля 2025 года Госслужба по этнополитике подтвердила связь УПЦ МП с Русской православной церковью. Тогда было установлено, что УПЦ не имеет полной независимости от РПЦ в церковном управлении, несмотря на заявления о самостоятельности.

В документах отмечается, что "объем прав независимости и самостоятельности", которые РПЦ предоставила УПЦ, может быть в любой момент ограничен самой же РПЦ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что СБУ задержала клирика УПЦ МП, который навел "Искандеры" по Одессе в марте 2024 года. За сотрудничество с агрессором ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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