Выявлены признаки аффилированности: Госслужба по этнополитике подтвердила связь УПЦ МП с Русской православной церковью

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) 8 июля официально признала наличие признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви (МП) с Русской православной церковью. Деятельность последней на территории Украины запрещена.

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Соответствующие выводы обнародованы 8 июля вместе с приказом о результатах исследования юридических и организационных связей между УПЦ и РПЦ. Отмечается, что УПЦ не имеет полной независимости от РПЦ в церковном управлении, несмотря на заявления о самостоятельности.

В документах отмечается, что "объем прав независимости и самостоятельности", которые РПЦ предоставила УПЦ, может быть в любой момент ограничен самой же РПЦ.

"Таким образом, КМ УПЦ как центральный исполнительно-распорядительный церковный орган (религиозный административный центр) УПЦ, осуществляющий руководство епархиальными управлениями, приходами, монастырями, духовными школами, братствами и другими религиозными организациями УПЦ, входит в структуру РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена", – отметили в ГЭСС.

Ведомство также подчеркнуло, что до сих пор нет ни одного документа, который бы подтверждал официальный выход УПЦ из состава РПЦ. В том числе отсутствуют соответствующие решения Собора епископов, Священного синода или общецерковного собора.

Юридические и уставные документы Киевской митрополии также содержат признаки организационной зависимости от РПЦ. Именно это, согласно закону, позволяет признать ее аффилированной с иностранной религиозной организацией, которая действует в Украине с нарушением действующего законодательства.

Таким образом, по заключению ГЭСС, Киевская митрополия УПЦ подпадает под определение аффилированной структуры Русской православной церкви согласно пунктам 1–4 части второй статьи 5-1 Закона Украины №987.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 2 июля подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита Онуфрия, поскольку Орест Березовский еще с 2002 года имеет паспорт РФ и до сих пор поддерживает связи с РПЦ.

По данным Службы безопасности Украины, Онуфрий добровольно получил гражданство России и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. Наоборот, после этого он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

Ранее в Закарпатской области священнику одной из епархий УПЦ МП и его сообщнику сообщили о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Мужчины в форме солдат Красной армии устроили провокацию в поселке Межгорье.

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