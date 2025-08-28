Госэтнополитики признала УПЦ МП аффилированной с РПЦ: что это значит

В Украине признали Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с религиозной организацией государства-агрессора. Предписания по устранению связей в УПЦ МП исполнять отказались.

Поэтому согласно действующему законодательству деятельность этой религиозной организации в Украине подпадает под запрет. Об этом сообщили в Государственной службе по этнополитике и свободе совести.

Что известно

Решение о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", в Госэтнополитики приняли накануне, 27 августа.

"Такому решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. Исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", – указано в сообщении.

После получения выводов исследования Госслужба по этнополитике и свободе совести направила УПЦ МП предписание об устранении указанного нарушения закона. На что получила письменный ответ от предстоятеля, митрополита Онуфрия, с отказом выполнять это предписание.

"Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", – резюмировали в Госэтнополитики.

Еще в начале июля Госслужба по этнополитике подтвердила связь УПЦ МП с Русской православной церковью. Тогда было установлено, что УПЦ не имеет полной независимости от РПЦ в церковном управлении, несмотря на заявления о самостоятельности.

В документах отмечается, что "объем прав независимости и самостоятельности", которые РПЦ предоставила УПЦ, может быть в любой момент ограничен самой же РПЦ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце в Запорожье разоблачили агентурную сеть военной разведки России. Агентов для работы на врага вербовал во время проповедей клирик одного из городских храмов УПЦ МП. Он же координировал работу сети. Среди завербованных клириком – мобилизованный местный житель.

А в Одессе СБУ разоблачила клириков УПЦ МП, которые восхваляли оккупантов и оправдывали российскую агрессию против Украины.

