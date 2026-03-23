Сколько украинцев поддерживают участие Украины в Евровидении и как относятся к трате бюджетных средств: результаты опроса

70% украинцев поддерживают участие нашей страны в Евровидении, которое в этом году состоится в Вене (Австрия) 12 мая. В то же время лишь 12% опрошенных считают оправданным использование бюджетных средств на проведение телевизионного шоу.

Результаты опроса размещены на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) "Омнибус". Исследования проводились в феврале 2026 года.

Какое мнение украинцев

"Большинство украинцев – 70% – поддерживают или не против участия Украины в Евровидении. Считают, что Украине не стоит участвовать в конкурсе во время войны – 27%", – говорится в сообщении.

Вместе с тем большинство опрошенных критически оценивают использование бюджетных средств на проведение отбора. Из 70% тех, кто в целом поддерживает или не отрицает участие Украины, только 12% считают целесообразным финансирование масштабного шоу из бюджета,

"Эти бюджетные расходы вполне уместны. Проведение такого шоу важно для поддержки творческого сообщества и музыкальной культуры, популяризации современной украинской музыки, людям также нужны положительные эмоции во время войны", – говорится на сайте КМИС.

Еще 16% допускают расходы, но без проведения большого телепроекта:

"Поддерживаю проведение отбора за средства бюджета, но без масштабного шоу. Участники могут отбираться через закрытое прослушивание экспертами или голосование зрителей через интернет-платформы".

Зато наибольшая доля респондентов (47%) убеждены, что финансирование следовало обеспечить за счет спонсоров, без привлечения государственных средств.

"Я не против того, чтобы Украина была представлена на конкурсе, однако организаторам и желающим участникам стоит найти других спонсоров для покрытия всех расходов без привлечения бюджетных средств", – считают 47% опрошенных.

