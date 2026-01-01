Сколько украинцев считают, что новый год будет лучше прошлого: результаты опроса

Ожидания украинцев относительно 2026 года остаются преимущественно позитивными, однако доля оптимистов сокращается, а скептические настроения усиливаются. Наибольшее беспокойство граждан касается экономической ситуации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group. Исследование показало, что украинцы демонстрируют больше надежд на мир в мире, чем жители многих европейских стран.

Ожидания от нового года

Согласно результатам исследования, 39% украинцев считают, что 2026 год будет лучше предыдущего, тогда как в 2023 году такого мнения придерживался 51% опрошенных. Доля тех, кто ожидает отсутствия изменений, выросла до 27% по сравнению с 20% в 2024 году.

Более оптимистичные оценки преобладают среди жителей сельской местности и людей в возрасте от 51 года. Наибольший уровень пессимизма зафиксирован среди мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

Экономическая ситуация

По сравнению с прошлым годом ожидания украинцев относительно экономического развития почти не изменились. Около двух третей опрошенных прогнозируют сложный экономический период в 2026 году. Лишь каждый десятый респондент рассчитывает на процветание, тогда как около 20% не ожидают существенных изменений. Уровень экономического пессимизма в Украине уже второй год подряд удерживается на уровне 63-64%.

Ситуация в мире

Относительно ожиданий мира мнения украинцев почти поровну распределились между тремя сценариями: более мирным, таким же или более неспокойным годом. В то же время доля тех, кто надеется на улучшение глобальной ситуации с безопасностью, выросла до трети, тогда как в ноябре 2023 года она составляла 26%.

Ранее OBOZ.UA сообщал: более 60% украинцев заявляют, что готовы терпеть войну без определенного срока ее завершения. Ожидания быстрого мира остаются низкими, а общественные настроения относительно возможных компромиссов остаются жесткими.

Также напомним, большинство украинцев отвергают мирный план, включающий вывод войск с Донбасса, по результатам нового опроса. Поддержка идеи замораживания конфликта на нынешней линии фронта с гарантиями безопасности для Украины остается высокой, однако украинцы проявляют устойчивую позицию относительно любых компромиссов, ограничивающих способность их армии защищать страну.

