Сколько украинских мужчин имеют статус временной защиты в Европе: статистика

В странах Европейского Союза находятся более миллиона украинских мужчин призывного возраста со статусомвременной защиты. Больше всего из них – в Германии, Польше и Чехии.

Об этом пишет "Слово и дело". Издание по данным Eurostat составило соответствующую инфографику.

Где больше всего украинских мужчин с защитой ЕС

По состоянию на февраль в 27 странах ЕС проживали около 1 млн 42 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Это более чем на 15% больше, чем годом ранее.

Больше всего таких украинцев находится в Германии – 312,2 тысячи. Значительные показатели также в Польше (153,2 тысячи) и Чехии (129,3 тысячи), которые вместе с Германией формируют тройку лидеров.

Далее по количеству идут Румыния и Испания, где проживают 71,1 и 63,5 тысячи мужчин соответственно. В Нидерландах, Словакии, Ирландии, Болгарии и Норвегии также зафиксировано количество украинских мужчин – от 24,9 до 35,8 тысячи.

В странах Западной и Северной Европы, таких как Бельгия, Австрия, Финляндия, Швеция, Франция или Италия, количество украинских мужчин меньше, но все равно измеряется десятками тысяч.

Меньше всего украинцев этой категории проживает в Эстонии, Венгрии, Греции, на Кипре, в Словении, Люксембурге и на Мальте.

Почти во всех вышеупомянутых странах (кроме Франции и Латвии) количество мужчин, приехавших из Украины и получивших временную защиту, за последний год выросло: меньше всего – на 4%, больше всего – на 45%.

Статус временной защиты: что это значит

Временная защита – это специальный статус, который Евросоюз ввел после начала полномасштабной войны. Он позволяет украинцам легально жить в странах ЕС без прохождения длительной процедуры получения убежища.

Такой статус дает право на работу, жилье, медицинскую помощь, образование и социальные услуги. Также он позволяет путешествовать в пределах ЕС и возвращаться в Украину без потери этого статуса.

Сейчас его действие продлено до марта 2027 года, а возможность продления еще на год обсуждается.

Страны ЕС меняют политику в отношении украинских мужчин-беженцев

Так, на фоне этой статистики канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о необходимости возвращения в Украину мужчин призывного возраста. По его словам, Берлин планирует "тесно координировать свои действия, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины".

Некоторые другие Европейские страны также постепенно переходят от финансовой помощи и интеграции украинцев, к стимулированию возвращения их на родину. В частности, Ирландия заявила о готовности в течение года завершить государственные программы размещения украинских беженцев и предложить им финансовые стимулы для добровольного возвращения в Украину.

А в Чехии озвучивали намерения ограничить срок действия временной защиты для украинцев.

Украинцы с временной защитой в ЕС могут получить до 2500 евро за добровольное возвращение домой в рамках программы AVRR. Суммы выплат беженцам, оплата дороги и помощь с реинтеграцией зависят от страны и могут существенно отличаться.

В то же время украинцев признали незаменимыми для Польши: их массовый отъезд вызовет в стране экономический шок. В результате такого развития событий цены могут вырасти, ВВП – замедлиться, а Нацбанк – повысить базовую ставку .

