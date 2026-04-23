'Это действительно поможет': Зеленский отреагировал на 20-й пакет санкций и озвучил ежемесячные потери РФ на войне

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие 20-го пакета санкций против России во время заседания Европейского совета. Он заявил, что такие решения помогают Украине, и озвучил ежемесячные потери российской армии на фронте.

Обращение прозвучало во время заседания Европейского совета, где глава государства выступил перед европейскими лидерами. Зеленский поблагодарил за новый пакет поддержки и подчеркнул: "Это действительно поможет".

Он также подчеркнул важность дальнейшего санкционного давления на Россию.

Поддержка партнеров

Президент отметил, что Украина рассчитывает на быстрое получение первого транша из пакета объемом 90 миллиардов. По его словам, эти средства планируют направить прежде всего на нужды армии, включая закупку вооружения и систем противовоздушной обороны.

"Мы очень рассчитываем на то, что первый транш из 90-миллиардного пакета будет предоставлен как можно скорее. Эти средства предназначены для нашей армии, и мы готовы использовать их для закупки вооружения, в частности ПВО", – говорит Зеленский.

Отдельно он упомянул подготовку к зиме. Работа по защите энергетической системы уже продолжается, и европейское финансирование должно усилить это направление. Это один из ключевых акцентов сейчас, потому что вопрос энергетики снова становится критическим.

Потери врага

Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но украинские позиции стали более стабильными, чем раньше. В то же время Россия, по его словам, ежемесячно теряет не менее 30–35 тысяч военных.

Он подчеркнул, что такие потери создают серьезное давление на противника. И добавил, что международное сообщество должно сделать эту ситуацию еще более сложной для России, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим решениям.

"Наши позиции стабильнее, чем в предыдущие месяцы и годы, а Россия ежемесячно теряет не менее 30–35 тысяч военных. Для России это сложно, и мы должны сделать ситуацию еще сложнее для них, чтобы подтолкнуть их к дипломатии", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 23 апреля стало известно, что Совет ЕС одобрил последний необходимый элемент, позволяющий выделить Украине "репарационный" кредит в размере 90 миллиардов евро. Ожидается, что члены Евросоюза также утвердят новый, 20-й по счету пакет санкций против Российской Федерации.

