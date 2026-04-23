Экс-президент 'Спартака', обзывавший Украину 'территорией бреда', пожаловался на идиотизм во власти Путина

Бывший президент московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко устроил внезапную истерику из-за происходящего в России. Функционер обвинил власть страны-агрессорки в некомпетентности и идиотских решениях, которые приводят к обеднению населения и ведут к революции.

Об этом Червиченко заявил в интервью порталу Sport24. Этот россиянин, который ранее называл Украину "территорией какого-то бреда" и набрасывался с критикой на Андрея Шевченко, теперь пришел к выводу, что "пока даже намеков на то, что будет лучше, нет никаких".

"Те, кто управляет страной, должны хоть чуть-чуть понимать, что на Земле творится. Они все улетают в космос и поэтому феерят всяким идиотизмом. А потом люди пожинают этот идиотизм. По-моему, три тысячи ресторанов закрыто с начала года, какое-то дикое количество ИП. Это же падает налоговая собираемость, доходы бюджета. Там сидят настолько некомпетентные люди, что они даже не могут просчитать то, что пытаются с народа лишнего содрать, сколько никто платить не может. Пока все похоже на какой-то групповой кретинизм. К сожалению, пока даже намеков на то, что будет лучше, нет никаких", – сказал Червиченко.

Отметим, что лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил о неизбежных проблемах в экономике России и предупредил о возможной угрозе революции, подобной событиям 1917 года.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что "после победы в СВО" Россию все полюбят и будут с ней "заигрывать".

