Несмотря на уголовное производство: в Киеве застройщик продолжает разрушать древний флигель на Подоле

В Киеве продолжается демонтаж флигеля усадьбы купца Иосифа Носача, возведенной в 1899 году на улице Кирилловской, 13г. Работы продолжаются несмотря на открытое уголовное производство по факту возможного незаконного разрушения объектов культурного наследия.

Видео дня

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов на своей странице в соцсети Facebook. Застройщик ранее уже оказывался в центре скандала.

Что известно

"Несмотря на продолжающееся следствие – застройщик продолжает разбирать флигель Усадьбы Носача, 1899 года", – говорится в сообщении.

По словам активиста, в 2025 году Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного незаконного разрушения объектов культурного наследия. Речь идет об исторических домах на улице Кирилловской, 13г и 13е, принадлежавших семье купца Иосифа Носача.

Он добавил, что несмотря на это строители продолжают разрушать дом изнутри. Уже демонтированы внутренние фигурные ограждения лестницы, разбиты подоконники и отсутствуют перегородки.

"Еще в ноябре 2025 года мы обращались в Департамент охраны культурного наследия КГГА о включении дома в Перечень памятников г. Киева. Однако, за полгода ситуация так и не сдвинулись с мертвой точки", – добавил Перов.

Активист уточнил, что застройщиком является ООО "Днепр-2002". На этом месте планируется построить торгово-офисный и развлекательный комплекс. В прошлом году компания уже "разобрала рядом расположенный Полицейский участок, 1902 года и успела повредить культурный слой памятника археологии".

Стоит добавить, что по информации медиа, владельцем указанной компании является Герман Фисталь – бизнесмен, который с лета 2025-го находится под подозрением по делу о завладении средствами госбюджета при поставке оборудования Института рака.

Отмечается, что столичная прокуратура в судебном порядке пока безуспешно добивается возвращения общине города 7 "соток" земли на ул. Кирилловской, 13-Е. По мнению правоохранителей, Киевсовет в 2023 году не имел права передавать эту землю в аренду частной компании – участок находится в пределах Культурного слоя Подола и заповедника "Древний Киев", а потому отводить ее, мол, могла только КГГА.

Ранее претензии к этому землеотводу имели и юристы горсовета – они указывали на то, что нельзя передавать под застройку участок (похоже, там собираются возводить офисное здание), если он не входит в ДПТ.

Примечательно, что у ООО "Днепр-2002", которое получило эту землю, в пользовании находятся также два соседних участка, на одном из которых расположен "полицейский участок Плоского участка" 1902 года постройки. Разрушение этого здания в 2022 году вызвало значительный общественный резонанс и заинтересовало Нацполицию, хотя соответствующее следствие ни к чему не привело.

Как сообщал OBOZ.UA, на киевском Подоле разгорелся скандал вокруг строительства на месте исторической застройки. Речь идет об участке по адресу переулок Цимлянский (Ромский), 3 – место бывшего полицейского участка начала ХХ века.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!