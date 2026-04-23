Несмотря на уголовное производство: в Киеве застройщик продолжает разрушать древний флигель на Подоле
В Киеве продолжается демонтаж флигеля усадьбы купца Иосифа Носача, возведенной в 1899 году на улице Кирилловской, 13г. Работы продолжаются несмотря на открытое уголовное производство по факту возможного незаконного разрушения объектов культурного наследия.
Об этом сообщил активист Дмитрий Перов на своей странице в соцсети Facebook. Застройщик ранее уже оказывался в центре скандала.
Что известно
"Несмотря на продолжающееся следствие – застройщик продолжает разбирать флигель Усадьбы Носача, 1899 года", – говорится в сообщении.
По словам активиста, в 2025 году Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного незаконного разрушения объектов культурного наследия. Речь идет об исторических домах на улице Кирилловской, 13г и 13е, принадлежавших семье купца Иосифа Носача.
Он добавил, что несмотря на это строители продолжают разрушать дом изнутри. Уже демонтированы внутренние фигурные ограждения лестницы, разбиты подоконники и отсутствуют перегородки.
"Еще в ноябре 2025 года мы обращались в Департамент охраны культурного наследия КГГА о включении дома в Перечень памятников г. Киева. Однако, за полгода ситуация так и не сдвинулись с мертвой точки", – добавил Перов.
Активист уточнил, что застройщиком является ООО "Днепр-2002". На этом месте планируется построить торгово-офисный и развлекательный комплекс. В прошлом году компания уже "разобрала рядом расположенный Полицейский участок, 1902 года и успела повредить культурный слой памятника археологии".
Стоит добавить, что по информации медиа, владельцем указанной компании является Герман Фисталь – бизнесмен, который с лета 2025-го находится под подозрением по делу о завладении средствами госбюджета при поставке оборудования Института рака.
Отмечается, что столичная прокуратура в судебном порядке пока безуспешно добивается возвращения общине города 7 "соток" земли на ул. Кирилловской, 13-Е. По мнению правоохранителей, Киевсовет в 2023 году не имел права передавать эту землю в аренду частной компании – участок находится в пределах Культурного слоя Подола и заповедника "Древний Киев", а потому отводить ее, мол, могла только КГГА.
Ранее претензии к этому землеотводу имели и юристы горсовета – они указывали на то, что нельзя передавать под застройку участок (похоже, там собираются возводить офисное здание), если он не входит в ДПТ.
Примечательно, что у ООО "Днепр-2002", которое получило эту землю, в пользовании находятся также два соседних участка, на одном из которых расположен "полицейский участок Плоского участка" 1902 года постройки. Разрушение этого здания в 2022 году вызвало значительный общественный резонанс и заинтересовало Нацполицию, хотя соответствующее следствие ни к чему не привело.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!