Сколько осужденных присоединились к ВСУ: в Минюсте раскрыли данные

Министерство юстиции Украины сообщило, что более 8300 осужденных уже мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Еще около 1000 заявлений на участие в службе находятся на рассмотрении.

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Среди мобилизованных также есть 100 женщин. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

По его словам, ориентировочно 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут присоединиться к обороне государства.

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - сказал Пикалов.

Он отметил, что в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации эта инициатива является дополнительным ресурсом для укрепления обороноспособности страны.

Кроме того, она рассматривается как инструмент ресоциализации, что дает возможность осужденным проявить гражданскую позицию и вернуться к обществу через службу в армии.

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высшее проявление гражданской ответственности. Министерство юстиции и ГУИС держат этот вопрос на постоянном контроле, обеспечивая прозрачность и объективность рассмотрения каждого заявления", - пояснил он.

Сейчас общее количество лиц, отбывающих наказание или находящихся под стражей в Украине, составляет около 37 тысяч. В то же время не все осужденные могут быть мобилизованы: ограничения касаются как состояния здоровья, так и характера преступлений. К службе не допускаются лица, осужденные за терроризм, половые преступления, коррупцию или преступления против национальной безопасности.

"По статистике, 57% - осужденные за имущественные преступления, 11% - это статья о незаконном обороте наркотиков", - добавил Пикалов.

Напомним, первым и самым главным условием возможной мобилизации заключенного в ряды Сил обороны Украины является личное желание человека. Только после этого начинаются все остальные процессы: подготовка документов, собеседование с командирами, ВВК и т.д.

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