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Чем до блеска отмыть пригорелые сковороды за считанные минуты: домашние средства без химии

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,9 т.
Чем отмыть сковороду
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Очень часто сковороды, даже после первого использования горят и их невозможно отмыть. но, не спешите их выбрасывать, просто возьмите домашние средства, такие как уксус, сода и горчица. Именно они помогут очень быстро справится со старым нагаром и жиром.

Как и чем отмыть жир из сковороды

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем быстро и легко отмыть пригорелые сковороды от нагара. 

Горчица и сода

Смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка прямо в сковороде, влейте горячую воду и доведите до состояния густой кашицы, доведите до кипения и оставьте на 10 минут, после помойте.

Чем отмыть сковороду

Сода и уксус

Смешайте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. уксуса, этой смесью намажьте сковороду, оставьте на 10 минут. После хорошо почистите губкой, после – помойте два раза.

Крахмал

Для антипригарных покрытий проварите смесь из 2 ложек картофельного крахмала и воды в течение 25 минут. 

Эффективные домашние средства для чистки сковороды

Также на OBOZ.UA сообщалось, на каком растительном масле категорически нельзя жарить, а на каком можно. 

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