Чем до блеска отмыть пригорелые сковороды за считанные минуты: домашние средства без химии
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Очень часто сковороды, даже после первого использования горят и их невозможно отмыть. но, не спешите их выбрасывать, просто возьмите домашние средства, такие как уксус, сода и горчица. Именно они помогут очень быстро справится со старым нагаром и жиром.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем быстро и легко отмыть пригорелые сковороды от нагара.
Горчица и сода
Смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка прямо в сковороде, влейте горячую воду и доведите до состояния густой кашицы, доведите до кипения и оставьте на 10 минут, после помойте.
Сода и уксус
Смешайте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. уксуса, этой смесью намажьте сковороду, оставьте на 10 минут. После хорошо почистите губкой, после – помойте два раза.
Крахмал
Для антипригарных покрытий проварите смесь из 2 ложек картофельного крахмала и воды в течение 25 минут.
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