Сколько мобилизованных имеют право на отсрочку: статистика омбудсмена

Оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в Территориальных центрах комплектования и неосведомленность украинцев в собственных правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

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Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решитилова. По ее словам, на тысячи таких военнослужащих "тратится огромный ресурс", и в итоге из-за некачественной мобилизации "перегружается вся система".

Три причины

"Это может быть, например, некачественное проведение ВВК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них трех или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, которые являются ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это такие три основные причины", – рассказала Решетилова в эфире украинского вещателя.

Она подчеркнула: проблемы этих 7% новобранцев фактически ложатся на плечи государства и командиров.

"Военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку, но попадает на службу, все равно рано или поздно или будет уволен, или сбежит, самовольно покинет часть. Или же просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-то задачи", – отметила Ольга Решетилова.

Сколько это стоит государству

"Мы посчитали, сколько один такой военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку или увольнение, стоит государству. Он становится на учет, получает денежное обеспечение, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. На него тратят ресурс инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурса, который мы теряем просто из-за некачественной мобилизации", – подчеркнула Ольга Решетилова.

Омбудсман намеренно пока не обнародовала эти числа, но считает, что "государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос, а также создаем социальную проблему".

Офис военного омбудсмена существует с начала текущего года, и уже получил 7981 жалобу. Однако обработка этих жалоб – "огромный объем работы".

"На сегодня мы уже направили более 20 требований к различным воинским частям и командирам. Некоторые из них уже выполнены, некоторые еще нет", – рассказала омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, один Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в отсрочке мужчине, который является студентом польского вуза. Он отказал из-за отсутствия справки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Но мужчина подал иск в суд, и суд признал решение комиссии противоправным и отменил его – все подробности этого дела смотрите здесь.

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