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Сколько мобилизованных имеют право на отсрочку: статистика омбудсмена

Михаил Левакин
Новости. Общество
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Сколько мобилизованных имеют право на отсрочку: статистика омбудсмена
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Оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в Территориальных центрах комплектования и неосведомленность украинцев в собственных правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решитилова. По ее словам, на тысячи таких военнослужащих "тратится огромный ресурс", и в итоге из-за некачественной мобилизации "перегружается вся система".

Три причины

"Это может быть, например, некачественное проведение ВВК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них трех или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, которые являются ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это такие три основные причины", – рассказала Решетилова в эфире украинского вещателя.

Она подчеркнула: проблемы этих 7% новобранцев фактически ложатся на плечи государства и командиров.

"Военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку, но попадает на службу, все равно рано или поздно или будет уволен, или сбежит, самовольно покинет часть. Или же просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-то задачи", – отметила Ольга Решетилова.

Сколько это стоит государству

Сколько мобилизованных имеют право на отсрочку: статистика омбудсмена

"Мы посчитали, сколько один такой военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку или увольнение, стоит государству. Он становится на учет, получает денежное обеспечение, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. На него тратят ресурс инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурса, который мы теряем просто из-за некачественной мобилизации", – подчеркнула Ольга Решетилова.

Омбудсман намеренно пока не обнародовала эти числа, но считает, что "государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос, а также создаем социальную проблему".

Офис военного омбудсмена существует с начала текущего года, и уже получил 7981 жалобу. Однако обработка этих жалоб – "огромный объем работы".

"На сегодня мы уже направили более 20 требований к различным воинским частям и командирам. Некоторые из них уже выполнены, некоторые еще нет", – рассказала омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, один Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в отсрочке мужчине, который является студентом польского вуза. Он отказал из-за отсутствия справки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Но мужчина подал иск в суд, и суд признал решение комиссии противоправным и отменил его – все подробности этого дела смотрите здесь.

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