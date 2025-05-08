Зеленский подал в парламент законопроект о военном омбудсмене: что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 13266, который предусматривает создание института военного омбудсмена. Этот законопроект нацелен на защиту прав военнослужащих и обеспечение гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Согласно проекту, Президент Украины будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Кроме того, будет создан Офис военного омбудсмена, который будет функционировать как вспомогательный орган при Президенте. Это позволит обеспечить выполнение функций гражданского контроля в контексте национальной безопасности и обороны, что регулируется соответствующим Законом Украины "О национальной безопасности Украины".

Документ также определяет порядок подачи жалоб от военнослужащих, а также регулирует проведение проверок в воинских частях и органах военного управления на предмет нарушения прав военных. В законопроекте прописано, как именно омбудсмен должен взаимодействовать с другими государственными органами и как готовятся выводы после проверок.

"Человек и его права и свободы как главная ценность - это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конце концов поможет победить", - отметила уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Кобылинская (Решетилова).

Она поблагодарила Главу государства за инициативу, направленную на защиту прав военнослужащих и военнослужащих, и министра обороны, офицеров Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертов и представителей гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта.

"Я благодарна Президенту за этот, без преувеличения, исторический шаг. Спасибо министру обороны, офицерам Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертам и представителям гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта. Очень надеюсь на поддержку народных депутатов", - добавила Ольга Кобылинская (Решетилова).

Законопроект уже зарегистрирован как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде. Сам текст документа на сайте Парламента пока отсутствует.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Она уже много сделала для развития наших государственных институтов и поддержки украинцев.

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