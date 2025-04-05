Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и кого заберут на службу уже в апреле: объяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призывать на службу.

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В последнее время идет работа над усовершенствованием процесса формирования личного состава ВСУ, ротации и других процессов, с учетом роста угрозы со стороны агрессора. OBOZ.UA выяснил, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и кого заберут на службу уже в апреле.

Мобилизацию в Украине с начала войны неоднократно продлевали. Сейчас она продолжается до 8 мая 2025 года, после чего народные депутаты с большой вероятностью проголосуют за продолжение мобилизации. Как и прежне в апреле получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы. Предпочтение отдается в первую очередь украинцам, имеющим боевой опыт и военные специальности.

Согласно действующему законодательству, в апреле продолжают мобилизовать украинцев, которые пригодны и ограниченно пригодны к службе по состоянию здоровья во время военного положения. Призыву подлежат военнообязанные граждане вне зависимости от того, имеют они опыт военной службы или нет.

Также мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с военного учета, однако признаны пригодными или ограниченно пригодными. Такие граждане обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года и получить статус пригодные или непригодные.

Кроме того, вступить в ряды ВСУ можно добровольно. На службу принимают украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили службу. Стоит отметить, что при заключении контракта эта категория украинцев может получить дополнительные финансовые выгоды.

Присоединиться к войску также могут женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья; люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что некоторые кандидаты, желающие присоединиться к Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Контракт 18-24", получают отказ. Распространенными причинами являются непрохождение психологического отбора или военно-врачебной комиссии. Из-за этого отказа получили 5% желающих.

Напомним, в Силах обороны Украины нашли способ, как решить проблему с недостаточным количеством личного состава в подразделениях для защиты от российского полномасштабного вторжения. Этого удалось достичь, в частности, благодаря тому, что Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации.

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